publié le 29/10/2017 à 07:44

La France a changé d’heure cette nuit. À 3h du matin, il n’était finalement plus que 2h, soit une heure de sommeil gagnée. Dans l’hexagone, le changement d'heure a été instauré en 1976, pour réaliser des économies d'énergie. L’objectif est de mieux faire coïncider les horaires d'activité avec l'ensoleillement, pour limiter l'utilisation des éclairages artificiels. Depuis, il s'est étendu à 70 pays dans le monde, essentiellement dans les régions tempérées.



Mais pour la 84e fois, il va aussi falloir remettre montres et pendules à l’heure. Pour Marc Schmitt, horloger à Strasbourg rencontré par RTL, le changement d’heure, c’est une habitude. Dans son magasin, près de 400 horloges et pendules affichant chacune, une heure différente. "Chez moi on entre et on choisit son heure", plaisante-t-il. Pour lui, le changement d’heure s’accompagne d’un défi bien particulier : remettre à l’heure l’immense horloge de la cathédrale de Strasbourg.

À écouter également dans ce journal

APB - Le gouvernement doit présenter lundi matin sa réforme de la procédure APB, les admissions post-bac. Avec cette réforme, les lycées devraient désormais donner un avis sur les vœux d'orientation de leurs élèves.

POLITIQUE - Laurent Wauquiez étrille Emmanuel Macron ce dimanche dans le JDD. Le président aurait selon lui, "une haine de la province". Laurent Wauquiez sera ce dimanche midi l'invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI.



HARCELEMENT SEXUEL - Après avoir envahi les réseaux sociaux, le mouvement #metoo descend dans la rue, cet après-midi dans plusieurs villes de France. L’objectif, dénoncer le harcèlement sexuel, voire les violences dont les femmes sont victimes.



CATALOGNE - Des dizaines de milliers d'Espagnols ont défilé samedi 28 octobre, à Madrid, pour dénoncer la déclaration d'indépendance de la Catalogne. Ce dimanche à Barcelone, ce sont les anti-indépendances vont défiler à partir de midi.