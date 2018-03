Le journal de 7h : au Parc de la Villette à Paris, une course à pied part et arrive à la même heure

publié le 30/10/2016 à 07:18

Le passage à l’heure d’hiver est l’occasion de gagner une heure de sommeil. Le changement d’heure, effectif au cours de la nuit du samedi 29 au dimanche 30 octobre, a servi de prétexte pour l’organisation d’une course pas comme les autres. Au Parc de la Villette à Paris, le départ a été donné à la même heure que l’arrivée. "Courez une heure sans perdre une minute", c’est le slogan de cet événement organisé par Vittel.

Les participants étaient donc réunis au pied de la Géode la nuit dernière pour s’élancer, par deux, à 2 heures du matin et franchir la ligne d’arrivée une heure plus tard… à 2 heures du matin. Environ 1.000 personnes ont couru sur un parcours de deux kilomètres illuminé, dans une ambiance de fête et de la musique crachée par des enceintes. Une course intemporelle qui a ravi les participants venus profiter d’un moment sportif détonant.

À écouter également dans ce journal

- Donald Trump, sur la défensive pendant plusieurs semaines en raison des révélations sur son comportement sexiste envers les femmes, fait feu de tout bois depuis la révélation par le FBI de nouveaux messages privés attribués à Hillary Clinton.

- À Échirolles, les cinq policiers ont été libérés samedi après une garde à vue suite à la mort par balles d’un forcené. Une enquête de l’IGPN cherchera à déterminer les circonstances du drame. La thèse de la légitime défense est avancée.

- François Hollande a recadré Manuel Valls après les critiques du Premier ministre sur la parution du livre de confidences du président écrit par deux journalistes du Monde. Plutôt qu’un recadrage, Valls a évoqué un rapport franc entre les deux hommes.



- Bonne nouvelle, il y aura bien du foie gras à Noël. Malgré les contraintes imposées pour répondre aux mesures de biosécurité, la production bat son plein.



- En Ligue 1, Lyon s’est offert une bouffée d’oxygène en s’imposant à Toulouse (1-2) grâce à un doublé d’Alexandre Lacazette. Dans les autres résultats de la 11e journée, Saint-Étienne et Monaco ont fait match nul (1-1).



- À l’étranger, les joueurs français ont assuré, à l’image du doublé d’Olivier Giroud pour Arsenal à Sunderland (1-4) et celui de Kevin Gameiro avec l’Atletico Madrid à Malaga (4-2).