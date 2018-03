publié le 28/09/2017 à 08:33

Présenté ce mercredi 27 septembre, le projet de budget 2018 du gouvernement prévoit des coupes budgétaires et de fortes baisses d'impôts, dont celle sur l'ISF. Ces réformes ont suscité une vive réaction du côté de la France insoumise, mais aussi du Parti socialiste. En s’appliquant plus qu’au patrimoine immobilier, l’Impôt de Solidarité sur la Fortune ne s’appliquera plus à 150.000 foyers, soit 40% des assujettis.





Quelqu'un qui possède des chevaux de course, un jet, de lingots d'or et des actions ne paiera plus d’impôt”, s’agace Olivier Faure, qui s’agace devant ce qu’il qualifie de "cadeau aux riches". "Vivez dans un yacht, ça coute moins cher", tempête le patron des députés socialistes.

À écouter également dans ce journal

- De nombreuses voix ont également dénoncé la suppression de l’aide de 150 euros accordée par l’État aux particuliers qui désiraient acquérir un vélo électrique.

- Emmanuel Macron a défendu un accord gagnant après les négociations entre la France et l’Italie autour de l’avenir des chantiers navals STX de Saint-Nazaire. Le constructeur italien Fincantieri détiendra 50% du capital des chantiers plus 1% prêté par l’État français pour 12 ans.



- Les images de vidéosurveillance de la station de lavage dans laquelle le principal suspect de la disparition de Maëlys lave son véhicule démontrent que Nordhal L. a passé près de deux heures et 17 minutes à laver son véhicule après la disparition de la fillette. Après avoir 40 minutes à aspirer tous les tapis, le principal suspect a également utilisé un puissant produit initialement utilisé pour le nettoyage des jantes pour récurer le coffre de son véhicule.



- Le PSG a remporté une victoire sans appel face au Bayern Munich (3-0) pour le compte de la deuxième journée de Ligue des champions, grâce à notamment à son trio d’attaque Neymar, Cavani et Mbappé.



- Hugh Hefner, le fondateur du magazine "Playboy" est décédé à l'âge de 91 ans. Il avait créé le célèbre magazine de charme en décembre 1953.