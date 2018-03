publié le 31/05/2016 à 08:00

On compte toujours 23 départements en vigilance orange aux fortes pluies ce mardi 31 mai. Des trombes d'eau s'abattent sur les trois quarts du pays. Le mois de mai est toujours le mois le plus pluvieux de l'année, mais ce mois de mai 2016 l'est bien plus que les autres. A Paris, 133 millimètres de pluie se sont accumulés depuis le 1er mai. Le précédent record datait de 1992. Les intempéries sont très problématiques un peu partout en France et même au-delà.



Dans les Hauts-de-France, à Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais), les dégâts sont impressionnants. Des rues sont inondées et des voitures noyées. Les pompiers sont intervenus plus de 400 fois, souvent à bord de barques. Dans l'Yonne, 37 routes départementales sont coupées. Les transports sont perturbés dans plusieurs départements. En Moselle, la crue de la rivière Woigot pourrait atteindre un niveau record jamais dépassé depuis 23 ans. En Allemagne, les pluies diluviennes dans le Bade-Wurtemberg ont causé la mort de 4 personnes.



À écouter également dans ce journal

- Le père des trois enfants enlevés dans le Rhône et retrouvés après le déclenchement du dispositif Alerte enlèvement le 29 mai a avoué le meurtre de son ex-compagne. Le couple, séparé, se disputait la garde des enfants.

- Victoire poussive de l'équipe de France de football face au Cameroun (3-2) au stade de La Beaujoire à Nantes (Loire-Atlantique), en match de préparation à l'Euro 2016. Un coup franc magistral de Dimitri Payet a offert la victoire aux Bleus dans le temps additionnel. La défense française s'est montrée très fébrile et Adil Rami n'a pas convaincu Didier Deschamps. "Je ne m'attendais pas à une copie parfaite", déclare le sélectionneur. Le chantier est immense. Le capitaine Hugo Lloris prévient : "Le haut niveau, c'est aussi être solide, costaud". Samedi 4 juin, les Bleus affronteront l’Écosse à Metz (Moselle) au stade Saint-Symphorien. Avant cela, ils seront en stage pendant quatre jours en Autriche.



- Le débat sur RTL hier entre Laurent Berger (CFDT) et Philippe Martinez (CGT) a illustré deux visions différentes du syndicalisme. Le patron de la CGT a franchi un pas en assurant vouloir amender la loi Travail et non en exiger le retrait systématique. Philippe Martinez souhaite que la CGT redevienne un interlocuteur du gouvernement.



- Début ce soir d'une grève reconductible à la SNCF à l'appel de trois des quatre syndicats représentatifs. Les prévisions seront connues dans la journée. Des cégétistes bloquent depuis hier le plus gros incinérateur de déchets de la région parisienne à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne)



- Aucun match ne s'est joué hier à Roland-Garros à cause de la pluie. Cette journée blanche était la première, jour pour jour, depuis 16 ans. La même menace plane aujourd'hui. Côté finances, l'absence de matches est problématique : une journée représente 2 millions d'euros de chiffre d'affaires rien qu'en billetterie. Les spectateurs qui en font la demande seront intégralement remboursés. Entre la cascade de forfaits et le mauvais temps, le nouveau directeur du tournoi de Roland-Garros Guy Forget a hérité du surnom de "chat noir".