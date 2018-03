publié le 29/01/2018 à 07:19

Des propositions "définitives", a prévenu Nicole Belloubet, ministre de la Justice, en évoquant l’accord passé avec Ufap-Unsa, le syndicat majoritaire des personnels pénitentiaire. Ce texte prévoit la création de 1.100 emplois supplémentaires et la mise en place de 1.500 places "étanches" pour gérer les détenus radicalisés. En outre, une enveloppe de plus de 30 millions d'euros renforçant les indemnités perçues en complément de salaire par les surveillants va être débloquée.



Des mesures qui n’ont pas convaincu les deux autres syndicats minoritaires, CGT et FO, qui ont parlé de "trahison". L’accord conclu a en tout cas permis de débloquer la situation dans plusieurs prisons. Dans la matinée du lundi 29 janvier, une vingtaine faisait encore l’objet de blocages. Fatalistes, de nombreux surveillants se sont résignés et ont repris le travail.

À écouter également dans ce journal

Justice - À compter de lundi 29 janvier, pour la troisième fois, Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf vont être rejugés pour le meurtre de la petite Fiona, commis en 2013 à Clermont-Ferrand.

Maëlys - La mère de Maëlys s’est exprimée publiquement sur Facebook dans une vidéo au cours de laquelle elle qualifie Nordahl Lelandais, mis en examen pour l’enlèvement et l’assassinat de sa fille, de "monstre (qui) nous a gâché notre vie et continue à nous faire souffrir par son silence".



Faits divers - Le gouvernement fait bloc derrière Gérald Darmanin accusé de viol. Une pétition lancée par des féministes réclame le départ du ministre du Budget.



Politique - Camouflet pour les Patriotes, le mouvement lancé par Florian Philippot. Au premier tour de la législative partielle qui s’est tenue à Belfort, Sophie Montel n’a réalisé que 2%. Les Républicains sont en ballottage favorable tandis que le candidat PS n’a fait que 2,5%.



Handball - L’équipe de France a remporté la médaille de bronze à l’Euro en battant le Danemark. C’est l’Espagne qui a remporté pour la première fois de son histoire la compétition.