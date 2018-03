publié le 26/12/2017 à 07:25

Ésprit de Noël es-tu là ? À peine déballés, certains cadeaux sont déjà proposés à la revente sur internet. Certains sites affichent une hausse de 40%, alors que deux Français sur cinq se disent déçus par au moins un cadeau reçu à Noël. Parmi les cadeaux que les Français ont le moins de scrupules à revendre, on trouve ceux de la famille éloignée et ceux des collègues.



Le Bon Coin, PriceMinister, eBay... Le premier pic de revente des cadeaux a débuté quelques heures seulement après les premiers déballages, la plupart du temps, sans que celui qui n'a pas réussi à viser juste ne soit mis au courant. Le phénomène ne devrait pas faiblir dans les prochains jours puisque tous les cadeaux n'ont pas été distribués.

Selon une étude commandée à Opinion Way par le site PriceMinister, 48% des Français ont déjà revendu un cadeau de Noël ou ont envisagé de le faire.

Isère - Le sapin de Noël installé par la famille de Maëlys, portée disparue depuis août, a été retrouvé brûlé dans la nuit du 24 au 25 décembre. L'enquête devra déterminer s'il s'agit d'un acte volontaire ou non.



Faits divers - Un homme de 26 ans a été tué par balle et deux autres blessés lundi soir alors qu'ils se trouvaient dans un bar des quartiers Nord de Marseille.



Transports - À l'appel de Force ouvrière les agents de la SNCF en PACA sont appelés à la grève, ce qui pourrait impacter 20% des TER. Le mouvement qui pourrait durer jusqu'au 8 janvier en critiqué par la CGT qualifie cet appel à la grève de "populiste" pour qui il s'agit de "couvrir (les) absences" pendant les vacances.



Tourisme - Alors que les attentats avaient provoqué une baisse des touristes à Paris en 2016, la tendance est à la hausse en 2017 puisque la capitale enregistre 2 millions de touristes en plus.



Diplomatie - Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, a salué la décision du Guatemala de transférer son ambassade à Jérusalem comme les États-Unis, et a prédit que d'autres pays leur emboîteraient le pas.