Une erreur de l'administration française vaut à une femme d'être privée de sa voiture. Depuis un an, Bénédicte se bat pour récupérer son véhicule actuellement bloqué à la fourrière à Aulnay-sur-Mauldre, dans les Yvelines. Le problème, c'est qu'elle doit verser 3.000 euros. Une somme qu'elle n'a pas. Cette mère de 51 ans croule sous les dettes.



Il y a un an, les gendarmes lui ont confisqué sa voiture, affirmant qu'elle n'a plus de point sur son permis. Quelques mois plus tard pourtant, la justice reconnait une erreur, mais la voiture reste en fourrière et Bénédicte n'a pas les moyens de payer. À cela s'ajoutent les frais d'avocat, de location d'une nouvelle voiture. Sans revenus, elle ne parvient même pas à payer son loyer.

Une situation qui a alerté ses voisins qui ont décidé de se mobiliser. Simon a créé une cagnotte avec deux autres habitants de la commune. Le but : atteindre 2.700 euros pour que Bénédicte puisse récupérer sa voiture. Un peu plus de 1.200 euros ont déjà été récoltés.

