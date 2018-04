Le journal de 6h30 : le trafic SNCF revient à la normale

publié le 05/04/2018 à 07:45

Les usagers sont certainement soulagés ce jeudi 5 avril. Le trafic SNCF reprend à la suite de deux jours de grève, dont la fin de préavis est prévue à 8h. Gare du Nord a Paris, les quais sont investis par les voyageurs, le trafic est quasiment normal. "Aujourd'hui ça va", explique Marine, qui avait pris la voiture pour aller à Amiens pendant la grève.



Les Transiliens fonctionnent normalement. "Ce matin c'est comme en temps normal", explique Hervé. Mais si ce jour ne sera pas perturbé, les voyageurs redoutent les prochains jours de mobilisation.

À Nancy, un usager a prévu de poser des congés pour les prochains jours compliqués, mais en attendant, ce jeudi est annoncé normal dans l'est de la France. Les toutes petites lignes, complètement à l'arrêt mardi et mercredi, sont toutes annoncées en circulation normale.

À écouter également dans ce journal

People - Grégory Boudou, frère de Laeticia Hallyday, a vu sa garde à vue levée mercredi soir. Il a été entendu par la police dans le cadre d'une enquête concernant la gestion de la discothèque familiale du cape d'Agde.



Justice - Ce jeudi s'ouvre à Lunel, dans l'Hérault, le procès de plusieurs français issu de cette ville et qui sont allés combattre en Syrie dans les rangs de Daesh.





Social - Chez Air France l'intersyndicale annonce 4 journées de de grève supplémentaires, les 17, 18, 23 et 24 avril.



Éducation - 14 facs bloquées selon le syndicat d'étudiants Unef. Montpellier 3, Jean Jaurès à Toulouse et Saint-Denis sont annoncées complètement bloquées. Les étudiants se mobilisent contre la réforme des universités.



Politique - La réforme de la Constitution, promise par Emmanuel Macron et dont Édouard Philippe a présenté les contours, semble faire râler l'ensemble de la classe politique.



International - Lula, ancien président du Brésil de 2003 à 2011, ira en prison. La Cour suprême du pays a donné son feu vert dans la nuit de mercredi à jeudi.



Numérique - 87 millions de comptes Facebook ont été siphonnés par Cambridge analytika à des fins politiques, c'est ce qu'a reconnu Mark Zuckerberg.



États-Unis - Donald Trump va envoyé la garde nationale à la frontière avec le Mexique afin d'endiguer l'immigration clandestine.



Santé - Les buralistes ont vu leurs livraisons de cigarettes baisser de 19%, les produits de substitution ont de plus en plus la cote.



Football - L'Olympique de Marseille se déplace ce jeudi à Leipzig, en quart de finale aller d'Europa League. C'est le dernier club français engagé en Coupe d'Europe.