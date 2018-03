publié le 29/05/2016 à 22:40

L'alerte enlèvement est levée ce soir. Les trois enfants disparus à Pontcharra-sur-Turdine dans le Rhône ont été retrouvés sains et saufs. Leur père s'est rendu ce soir et a été placé en garde à vue pour l'assassinat de la mère, retrouvée morte ce matin. Son corps a été découvert ce matin au domicile de son-ex compagnon, le père de ses enfants. Selon les premiers éléments de l'enquête, le couple était en instance de séparation et se disputait la garde des petits. C'est quelques heures plus tard que l'alerte enlèvement a été lancée pour retrouver les trois enfants âgés de 5, 6 et 10 ans. Leur père, s'est rendu de lui-même à la gendarmerie de Tarare, dans le Rhône, il y a environ une heure. L'homme de 45 ans, d'origine turque a assuré que les petits étaient en sécurité. Et en effet, ils ont été retrouvés sains et saufs chez la sœur de leur père.



Il aura donc fallu moins de deux heures pour que le dispositif "Alerte enlèvement" fasse une nouvelle fois ses preuves. C'est la 17e fois que les autorités y ont recours et jusqu'à maintenant, cela a toujours fonctionné puisque les enfants ont toujours été retrouvés.

À écouter également dans ce journal

- Un cinquième suspect est écroué dans l'affaire de la voiture de police incendiée, le 18 mai dernier à Paris. Deux agents se trouvaient à l'intérieur quand des manifestants ont mis feu au véhicule. L'homme, un Américain de 27 ans, est écroué et mis en examen pour "tentative d'homicide volontaire".

- "Il y aura de l'essence demain dans les stations services". Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement s'est voulu rassurant aujourd'hui alors que le bras de fer continue avec la CGT, opposée à la loi travail. Grève en perspective dans les transports, dès mardi soir à la SNCF, à partir de jeudi à la RATP.



- Il avait fondé Canal +. André Rousselet, proche de François Mitterrand et propriétaire des taxis G7 est mort aujourd'hui, chez lui à Paris, à l'âge de 93 ans.



- Richard Gasquet est en quarts de finale à Roland-Garros, pour la première fois de sa carrière. Il s'est qualifié après sa victoire en quatre sets face au Japonais Kei Nishikori. Il affrontera le britannique Andy Murray dans deux jours.



- Six départements sont toujours en alerte orange pluie-inondation. Il s'agit des Deux-Sèvres, de la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Vendée, la Vienne et la Sarthe.