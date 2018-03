Le journal de 22h : À la veille d’une rentrée sous haute-sécurité

publié le 31/08/2016 à 22:37

La ministre de l'Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem et le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve se sont rendus mercredi 31 août dans une école à la veille de la rentrée des élèves, pour discuter des mesures de sécurité des établissements, avec des personnels de l'école, le préfet de Paris Michel Cadot, et plusieurs autres responsables.



Depuis plus d’un an, de nombreux travaux ont été réalisés dans cet établissement précurseur avec un grille, un visiophone et une opacification des vitres. En tout ce sont plus de 2,5 millions d’euros qui ont été dépensés par la Mairie de Paris pour plus d’une centaine d’école. Parmi les mesures de sécurité mises en place à cette rentrée : la formation des élèves aux premiers secours et différents exercice de simulation.

À écouter également dans ce journal

- La ville de Marseille a connu son quatrième meurtre en un moins d’un mois. Cette fois-ci un homme a été abattu dans le 13e arrondissement de Marseille. La victime était un père de famille d’une trentaine d’années qui exerçait le métier de tatoueur.

- La démission d’Emmanuel Macron a transformé le ministre de l’Économie comme l’homme à abattre : depuis ce départ, François Hollande ironise, Manuel Valls pointe un manque de loyauté et tandis Jack lang évoque même "une attaque sournoise".



- De violents heurts ont éclaté à Libreville au Gabon, après l’annonce de la victoire contestée d’Ali Bongo à sa propre succession. Le fils d’Omar Bongo, président du Gabon depuis 2009, a été réélu au terme d'une campagne qui s'est déroulée dans un climat délétère avec 49,80% des voix contre 48,23% pour son principal rival. Un climat insurrectionnel règne désormais dans la capitale gabonaise alors l’Assemblée nationale a été incendiée.



- Clap de fin pour Dilma Rousseff. La présidente du Brésil a été destituée mercredi 31 août par une majorité des sénateurs.