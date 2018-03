publié le 31/05/2017 à 22:49

Une réunion a eu lieu le 31 mai au soir au ministère des Transports concernant la grève des transporteurs de carburant. Les syndicats ont l'air plutôt satisfaits. Après trois heures et demi de discussion, les organisations syndicales parlent d'avancées significatives. Première avancée, sur la santé et les conditions de travail des transporteurs de matières dangereuses. Selon la CGT, le gouvernement s'engage à ce que tous les transporteurs quels qu'ils soient respectent les mêmes règles du jeu.



Deuxième avancée, l'assurance que le patronat participera bien aux négociations pour que les conditions spécifiques des transporteurs de matières dangereuses soient reconnues, notamment avec un temps de travail maximal et une amélioration de salaire. Des négociations qui auront lieu entre le 19 juin et le 10 juillet. La conséquence de tout cela, c'est que le mouvement de grève pourrait être levé.

Ce sont les salariés grévistes qui devraient avoir le dernier mot, le décider progressivement en assemblée générale d'ici au 1er juin au matin. La CGT se veut confiante mais attend la consultation de cette base. Si la fin de la grève est bel et bien votée, alors les stations-service actuellement en difficulté pourraient retrouver progressivement du carburant d'ici au vendredi 2 juin.

À écouter également dans ce journal

- Premier déplacement en France pour Emmanuel Macron en tant que président. Le chef d'État s'est rendu sur les chantiers navals de Saint-Nazaire pour l'inauguration du paquebot géant Meraviglia.



- Le président de la République réaffirme son soutien à Richard Ferrand. Il a profité du Conseil des ministres du 31 mai pour déclarer déclarer que " les choses ne vont pas forcément bien quand la presse devient juge."



- En Afghanistan, un attentat a fait 90 morts au matin du 31 mai. Un camion piégé a explosé dans le quartier diplomatique de Kaboul. 300 autres personnes ont été blessées. Parmi les victimes, de nombreuses femmes et des enfants.



- Selon le dernier baromètre du site Projet Voltaire, les preuves sont claires : 40% des femmes maîtrisent les règles de base contre… 34% des hommes.



- Météo France prévoit un été plutôt chaud, mais il faudra attendre pour savoir si les températures seront de saison ou carrément caniculaires. Parfois, on peut tomber vraiment à côté. En 2012, en Belgique, l'été devait être pluvieux. Les stations balnéaires avaient donc tout prévu en ce sens ; bien mal leur en avait pris.