publié le 26/12/2016 à 22:29

Le triple meurtre dans la Drôme semble avoir été perpétré par un déséquilibré. Un homme de 23 ans est soupçonné d'avoir tué une dame de 80 ans, retrouvée poignardée chez elle ce lundi 26 décembre à Chabeuil. Puis, dans un village voisin, un couple de personnes âgées. L'individu avait provoqué des incidents dans un train quelques heures avant le drame et avait été conduit à l'hôpital par la police ferroviaire avant de s'enfuir.



Pris en charge dimanche 25 décembre par la police du rail, l'homme avait été "orienté vers l'hôpital psychiatrique" de Valence mais s'est enfui avant d'avoir pu être examiné par un médecin. "Il n'y a pas eu de prise en charge psychiatrique", a insisté le procureur de la République Alex Perrin. Il aurait aussi agressé trois personnes dans le Vaucluse, s'acharnant notamment à coups de pierre sur une femme d'une soixantaine d'années, "très grièvement" touchée et toujours dans un état grave.

À écouter également dans ce journal :

- Le chômage est en baisse pour le troisième mois consécutif. Une baisse de 0,9%, c'est 31.800 demandeurs d'emploi catégorie A en moins au mois de novembre. Un résultat inédit qui confirme la tendance favorable de ces derniers mois. Et c'est même le plus fort recul en trois mois depuis 15 ans. Ainsi, 130.000 chômeurs ont retrouvé une activité depuis le début de l'année. Soit un rythme de 12.000 demandeurs d'emploi en moins par mois. Et ce sont encore les jeunes qui profitent le plus de cette dynamique : -2,3% en novembre. Une baisse de près de 10% depuis janvier.

- À Brest, Thomas Coville a sabré le champagne en arrivant à bon port. Face aux milliers de supporters qui s'étaient réunis pour l’accueillir, le marin breton de 48 ans a été accueilli en héros après avoir pulvérisé le record du tour du monde à la voile et en solitaire en 49 petits jours. Il boucle ainsi cet exploit avec plus de 8 jours d'avance sur le précédent record de Francis Joyon.



- Japon : c'est une visite historique pour le Premier ministre japonais. Sept mois après la visite de Barack Obama à Hiroshima. Shinzo Abe est arrivé ce lundi 26 décembre à Hawaï où il va participer à la commémoration de Pearl Harbor aux côtés du président américain. C'est cet épisode douloureux de l'histoire américaine qui avait précipité l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale : 2.400 soldats américains avaient été tués par l'armée japonaise.



- Depuis l'annonce de son décès dimanche 25 décembre à l'âge de 53 ans, de nombreuses personnalités honorent la mémoire de George Michael sur les réseaux sociaux, notamment. De Michel Polnareff à Madonna, en passant par Elton John, tous sont dévastés et saluent un géant de la chanson. On lui doit notamment Careless Whispers, ou encore Las Christmas, en plus de 35 ans de carrière. Son amie et productrice, Jackie Lombard explique que le chanteur a succombé à une crise cardiaque.