- FN : Marine Le Pen refuse de rembourser 300.000 euros au Parlement européen. La présidente du Front national a employé comme assistante accréditée sa chef de cabinet. Cette dernière était donc payée par l'argent public alors qu'elle travaillait pour le FN. "Pour rembourser la candidate d'extrême droite, il faudrait que je les ai perçus mais je ne m'appelle pas François Fillon" a lancé la présidente du Front national. - Rhône : une fillette de six ans s'est noyée à Pomey dans le Rhône. Elle se trouvait avec ses camarades de classe dans la piscine municipale. Le groupe était visiblement encadré comme d'habitude. Pour l'heure impossible de savoir ce qui a causé la mort de l'élève de primaire. - Clermont-Ferrand : la justice s'est penchée mardi 31 janvier sur le sort d'Eden, une épagneule dont le propriétaire a réclamé plusieurs milliers d'euros de dommages et intérêts pour les souffrances occasionnées par ses ébats avec le chien du voisin.

Donald Trump s'apprêtait mardi 31 janvier à révéler quel magistrat conservateur il entendait nommer au neuvième siège vacant de la Cour suprême des États-Unis, un choix lourd de conséquences pour l'évolution de la société américaine. "Il s'agit d' une personne incroyablement hautement respectée et je pense que vous allez être très impressionnés par cette personne", a assuré le dirigeant républicain , qui a avancé de 48 heures son annonce initialement prévue jeudi. Celle-ci interviendra "à 20h00 mardi en direct de la Maison Blanche", a tweeté le nouveau président, suspecté de chercher une diversion médiatique face au tollé international suscité par son décret de fermeture partielle des frontières. La nomination d'un magistrat conservateur à la Cour suprême était l'une des principales raisons avancées par les électeurs de Donald Trump pour justifier leur choix du milliardaire, et ce dernier leur a donné à maintes reprises des gages d'assurance

article

7787015036

Le journal de 22h : Donald Trump s'apprête à nommer un juge conservateur à la Cour suprême

Le journal de 22h : Donald Trump s'apprête à nommer un juge conservateur à la Cour suprême

Depuis un an, la plus haute juridiction américaine ne travaille plus qu'avec huit membres, quatre conservateurs et quatre démocrates.

http://www.rtl.fr/actu/debats-societe/le-journal-de-22h-donald-trump-s-apprete-a-nommer-un-juge-conservateur-a-la-cour-supreme-7787015036

http://media.rtl.fr/cache/7TBoC0X_jQEmb1TWTwKC_Q/330v220-2/online/image/2014/0610/7772519798_l-info-sur-rtl.jpg