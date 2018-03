publié le 29/04/2016 à 22:17

L'Inspection générale de la police nationale (IGPN) ouvre une enquête ce vendredi 29 avril, au lendemain d'une journée marquée par les violences dans plusieurs villes de France après de nouvelles manifestations contre la loi Travail. A Rennes (Ille-et-Vilaine), un étudiant de 20 ans en géographie a été gravement blessé. Il a perdu la vision de l'oeil gauche durant les violences.



Les forces de l'ordre de Rennes ont utilisé des lanceurs de balles plus puissants que les anciens Flash-Ball, mais on ignore si le jeune homme a été touché par l'un de ces tirs. Le gouvernement a fermement condamné les débordements constatés hier. 217 personnes ont été interpellées au total, et 78 policiers ont été blessés. Trois d'entre eux sont grièvement touchés. De nouvelles manifestations sont prévues le 1er et le 3 mai.



À écouter également dans ce journal

- Une enquête préliminaire est ouverte par le parquet de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) après la révélation d'une nouvelle affaire de pédophilie concernant un prêtre du diocèse. L'individu aurait abusé de son neveu dans le cadre du cercle familial en 1990.

- La croissance a bondi de 0,5% au premier trimestre. C'est plus que ce qui était attendu. Les prévisions étaient d'une hausse de 0,4%. La croissance est dopée par la consommation des ménages. "Notre action porte ses fruits", annonce Michel Sapin, le ministre des Finances.



- Les actionnaires de Renault s'opposent au salaire du PDG Carlos Ghosn, qui a gagné plus de 7 millions d'euros en 2015. Néanmoins, cette décision n'est que symbolique; les actionnaires n'ont qu'un avis consultatif.



- Premier décès lié au virus Zika aux États-Unis. Un malade est mort à Porto Rico, après des complications aussi liées à un faible taux de plaquettes dans le sang. La personne décédée fut piquée par un moustique sur le sol américain.



- Michel Platini s'est expliqué à Lausanne (Suisse) face au Tribunal arbitral du sport. Le président de l'UEFA, suspendu six ans dans le cadre du scandale de corruption au sein de la Fifa, assure qu'il n'a fait "aucune erreur". Le TAS livrera sa décision le 9 mai.