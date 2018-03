publié le 26/10/2017 à 19:51

Une enquête a été ouverte pour proxénétisme aggravé après la diffusion d'une publicité "Sugar Daddy" devant les universités parisiennes. Une publicité montée sur une remorque et qui avait été aperçue à l'entrée des établissements ces derniers jours. Son message à l'adresse des étudiants : "Sortez avec un "Sugar Daddy" ou une "Sugar Mama"". Comprenez des personnes plus âgées prêtes à payer pour passer du temps avec des jeunes.



Généralement des jeunes femmes. La promesse est assez claire. Le véhicule publicitaire a finalement été saisi cet après-midi par la police et envoyé à la fourrière. S'agit-il vraiment de rencontres consenties, ou bien d'une forme de proxénétisme caché, comme le dénoncent les associations ?

Cette publicité met, en tout cas, en lumière le phénomène de la prostitution étudiante. La mairie de Paris a saisi le procureur de la République pour demander des poursuites contre ce site de rencontres, soupçonné de favoriser la prostitution étudiante.

À écouter également dans ce journal

- L'annexe du tribunal de Bobigny, où doivent être jugés les étrangers en situation irrégulière au bord des pistes, a été inaugurée dans une ambiance chaotique aujourd'hui à l'aéroport Charles-de-Gaulle. Le projet est fortement contesté depuis 2013. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, avait d'ailleurs demandé son report, sans succès.



- À Meylan, en Isère, les autorités craignent une escalade de la violence, après un incendie criminel, qui a pris pour cibles les véhicules personnels de plusieurs gendarmes et de leurs familles.



- Ils sont finalement trois à être candidats à la présidence des Républicains : Laurent Wauquiez, Florence Portelli et Maël de Calan. La candidature de Daniel Fasquelle a finalement été rejetée / par la Haute Autorité, faute de parrainage suffisants.



- Après avoir retardé deux fois sa prise de parole, le président du parlement catalan, Carles Puigdemont, a finalement déclaré qu'il ne convoquera pas d'élections régionales. Il attend les sanctions promises par le gouvernement espagnol avant de réagir. Madrid a demandé la mise sous tutelle de la Catalogne, pour tenter d'empêcher sa demande d'indépendance.



- Attention si vous comptez prendre l'avion pour les États-Unis dans les prochains mois, l'attente à l'aéroport risque d'être plus longue. À compter d'aujourd'hui, Washington exige des nouvelles mesures de sécurité. Il faudra prévoir au moins une demi-heure supplémentaire.