publié le 11/04/2018 à 18:44

En Corée du sud, une faute de frappe a coûté 85 milliards d'euros. Cela s'est passé vendredi 6 avril chez Samsung Securities, la filiale financière groupe d'électronique. Il a suffi d'une petite étourderie d'un employé et ensuite, c'est l'effet papillon. Ce salarié devait en guise de récompense verser 1.000 wons, c'est à dire un peu moins d'un euros par action détenue par chaque salarié, mais, au lieu de verser 1.000 wons, il verse à chaque fois 1.000 actions.

Un bonus 40.000 fois supérieur à celui prévu.



En un clic, la société verse 82 milliards d'euros d'actions à ses employés. Des actions qui sont virtuelles puisqu'elles n'existent pas. Pour toucher le pactole, certains revendent immédiatement les millions de titres générés et Samsung Securities perd 12% de sa valeur boursière en quelques clics. La direction du groupe interviendra pour tout annuler au bout de 37 minutes.



Pas très sérieux pour cette entreprise qui vend à ses clients de la sécurité financière. Cette erreur n'aurait pas dû se produire puisque vendre et acheter des actions virtuelles est illégal. Une enquête a été ouverte par le régulateur du marché financier de Séoul pour pratiques douteuses de la société. Sans attendre les résultats de cette enquête certains gros clients de la société ont déjà mis fin à leur contrat.

À écouter également dqns ce journal :

- SYRIE : Plus que jamais, le ton monte entre Washington et Moscou au sujet de la Syrie. Désormais, les États-Unis semblent prêts à frapper. Ils accusent la Syrie et son allié russe d'avoir lancé une attaque chimique le week-end dernier à Douma, l'une des dernières poches rebelles près de Damas.



- NOTRE-DAME-DES-LANDES : Troisième jour d'évacuation et d'affrontements dans une ambiance toujours plus tendue. Les irréductibles de la zone à défendre ont désormais été rejoints par les opposants historiques, plus modérés mais très choqués par l'ampleur des destructions. Des heurts ont éclaté dès ce matin. Cet après-midi, les gendarmes ont lancé une charge massive;

- BLOCAGES UNIVERSITÉS : Une douzaine de sites sont toujours bloqués et à Montpellier, les examens sont sabotés. La faculté Paul Valéry est l'un des trois sites entièrement fermés et cela, depuis mi-février. Pour ne pas pénaliser les étudiants, l'université a proposé de passer les examens en ligne, sur Internet, grâce à une plateforme sécurisée.



- CRASH - 257 morts, c'est le très lourd bilan du crash d'un avion militaire en Algérie. Le pays vit là le pire drame aérien de son histoire. Les victimes sont majoritairement des militaires et des membres de leur famille.



- LOI ASILE ET IMMIGRATION - Coup de gueule de Jacques Toubon, Défenseur des droits. L'ancien ministre était entendu à l'Assemblée en commission des lois, avant la présentation du projet de loi asile et immigration. Plusieurs députés de La République En Marche l'ont accusé d'avoir une vision caricaturale du texte. "Il n'y a pas de caricature à proclamer les droits fondamentaux", leur a-t-il répondu.

- CINÉMA - Taxi 5, c'est parti ! Le cinquième volet de la saga, lancée il y a vingt ans par Luc Besson, débarque ce mercredi 11 avril sur nos écrans avec de nouveaux comédiens. Démarrage sur les chapeaux de roue avec presque 1.500 entrées à 14h à Paris.