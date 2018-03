et AFP

Une enquête pour enlèvement a été ouverte lundi 28 août dans la matinée, tandis que les recherches se poursuivaient pour retrouver une fillette de 9 ans disparue dans la nuit de samedi à dimanche lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère), selon le parquet. "Au regard du temps écoulé depuis la disparition" de la jeune Maëlys De Araujo et "des moyens déployés pour la retrouver, aucune piste accidentelle ou criminelle n'est écartée", souligne dans un communiqué le procureur de la République à Bourgoin-Jallieu (Isère), Dietlind Baudoin.



Un appel à témoins avait été lancé dimanche à 21h pour retrouver la fillette, qui mesure 1m30, pèse 28 kg, a la peau mate, les yeux marron et les cheveux châtains. Elle était vêtue au mariage d'"une robe sans manches" et "de nu-pieds" de couleur blanche.

Les enquêteurs ont reçu quelques appels téléphoniques, qui n'ont pas permis de la retrouver. Maëlys, originaire du Jura selon la préfecture, a été vue la dernière fois dimanche vers 03h du matin alors qu'elle assistait à un mariage dans la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin, en compagnie de ses parents et d'autres membres de sa famille.

- Décès : la comédienne Mireille Darc s'est éteinte la nuit dernière à Paris à l'âge de 79 ans. Alain Delon était à son chevet, lui qui avait partagé sa vie pendant une quinzaine d'années. Mireille Darc avait incarné à la fois le chic français, la séduction, la drôlerie mais aussi ces dernières années, l'engagement à travers ses documentaires.



- Allemagne : l'infirmier Nils Högel, déjà condamné pour avoir tué deux patients, est désormais soupçonné d'au moins 84 meurtres en Allemagne de 2000 à 2005, ont annoncé lundi 28 août les enquêteurs. "La commission d'enquête spéciale a établi 84 meurtres, en l'état actuel de l'enquête", a indiqué le chef de la police d'Oldenbourg (nord), Johann Kühme devant la presse. En juin 2016, les enquêteurs avaient établi la responsabilité du soignant dans 33 décès, des patients dans plusieurs établissements de soins où il travaillait.



- États-Unis : les autorités américaines s'attendaient lundi à devoir accueillir plus de 30.000 personnes dans les centres d'évacuation suite aux inondations sans précédent causées par la tempête Harvey au Texas.



- L'Élysée compte un nouvel occupant. Depuis ce weekend, un jeune labrador croisé de griffon prénommé Nemo se meut avec nonchalance sous les lambris du Palais présidentiel. Adopté par Emmanuel Macron dans un refuge de la Société protectrice des animaux (SPA), l'élégant canidé noir est un mâle âgé de deux ans, qui a pu être aperçu lundi 28 août par les nombreux journalistes présents à l'Élysée.



- Emmanuel Macron a exhorté son gouvernement "au volontarisme" et à ne "jamais céder aux Cassandre", en ouverture du séminaire gouvernemental lundi matin à l'Elysée, selon des images diffusées par LCI et BFMTV.



- Football : un accord a été trouvé pour le passage de Kylian Mbappé de Monaco à Paris, ont indiqué dimanche plusieurs médias. Le Paris Saint-Germain est donc sur le point de réaliser un invraisemblable mercato cet été : Mbappé, 18 ans, lui coûtera 180 millions d'euros, à ajouter aux 222 millions déjà dépensés pour Neymar.