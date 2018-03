publié le 29/07/2017 à 19:29

Les vacances débutent pour mais c'est l'heure du retour pour les juillettistes. Les conditions de circulation étaient particulièrement difficiles ce samedi 27 juillet. Une journée classée noire dans le sens des départs et orange dans le sens des retours par Bison Futé pour ce traditionnel chassé croisé de l'été. On a constaté jusqu'à 610 kilomètres de bouchons cumulés dans l'hexagone à 12h15, aussi bien dans le sens des départs que des retours. Et le bilan de cette journée chargée sur les routes est assez positif ce soir. Finalement, ce samedi aura été un peu moins noir que prévu.



Un pic à 610 kilomètres de bouchons cumulés dans les deux sens, c'est tout de même près de 80 kilomètres de moins que l'an dernier à la même époque. Les principales difficultés se sont situées en province avec 575 kilomètres de ralentissements. "C'est un peu moins compliqué que prévu. On est juste un peu au-dessus du volume de bouchons de samedi dernier, 520 kilomètres, alors que ce n'était pas un chassé-croisé", a-t-on commenté au service public d'information routière, rappelant le record historique de 1.068 km du 24 mai à 18H30, devant celui de 1.004 kilomètres du 2 août 2014.

- C'est probablement un attentat qui s'est déroulé hier après midi à Hambourg en Allemagne. Un homme a attaqué au couteau, dans un supermarché, plusieurs personnes qui faisaient leurs courses. Le dernier bilan s'établit à un mort et six blessés, dont certains grièvement. Les autorités allemandes ont débuté leur travail d'enquête et il s'avère que l'agresseur était connu comme islamiste.

- À partir de demain dimanche, la compagnie Air France va suspendre ses vols vers le Venezuela pendant trois jours. C'est une mesure de sécurité. Le Venezuela est en pleine crise politique avec des manifestations anti-gouvernementales qui ont fait plus de 110 morts depuis le mois d'avril. La population doit voter ce dimanche pour ou contre une nouvelle constitution. L'opposition estime que c'est un moyen pour le président Maduro de s'accrocher au pouvoir.



- En France, les projets de moralisation de la vie politique voté à l'Assemblée nationale la nuit dernière. Dans les textes votés par les députés, l'une des mesures emblématiques : la suppression de la réserve parlementaire. Cette enveloppe de 130 millions d'euros permettait jusque-là aux députés et sénateurs de distribuer des financements aux communes ou aux associations de leur choix.



- 7.200 hectares ravagés par les flammes en quatre jours. Le Sud-Est de la France et la Haute-Corse pansent leurs plaies. Vendredi, un homme a été mis en examen pour "incendie involontaire" dans les Bouches-du-Rhône. Plusieurs enquêtes sont en cours pour déterminer les origines des sinistres.



- Dans le même temps, c'est une autre polémique qui persiste : les pompiers disposent-ils d'assez de moyens pour faire face à de telles catastrophes ? Un syndicat de pilotes de Canadair a décidé d'interpeller le gouvernement sur le manque d'avions bombardier d'eau. Il demande même à être reçu par le Premier Ministre Édouard Philippe.



- C'est un événement qui rassemble tous les amoureux du ciel ce week end en France, en Belgique ou en Suisse mais aussi en Algérie et au Maroc. La 27ème édition des Nuits des Etoiles se déroule jusqu'à ce soir. Partout en France, quelque 450 manifestations vous sont proposées gratuitement sur les divers sites d'observation. L'occasion d'admirer le spectacle des astres à l’œil nu ou avec un télescope.