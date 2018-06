publié le 22/06/2018 à 19:11

Une attitude déplorable envers un élève handicapé a été dénoncée dans un collège d'Aulnay-sous-Bois. Quatre surveillants ont été suspendus jeudi 21 juin : ils se sont acharnés sur un jeune autiste, ont filmé la scène et l'ont diffusée sur les réseaux sociaux.



Ils ont commencé par se moquer cruellement de cet élève. Sur les images, il est en pleurs, filmé en gros plan par un téléphone portable. Son sac à dos est rempli de morceaux de pains et, autour, on perçoit distinctement que des personnes tentent de le ridiculiser pour le punir de s'être servi de la sorte à la cantine. Le propriétaire de la vidéo l'a postée sur les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook et elle comptabilise plusieurs centaines de vues.

Le chef d'établissement en a été informé et a suspendu les assistants d'éducation à titre conservatoire : si l'enquête administrative n'aboutit pas, aucune trace de cette affaire n'apparaîtra dans leur dossier. Selon une source à l'Éducation nationale, le collégien avait peur qu'on lui vole sa nourriture, mais il ne se serait pas rendu compte des moqueries. Un signalement a été déposé au parquet dans l'attente de savoir si la famille va porter plainte.

À écouter également dans ce journal :

Politique. Le gouvernement veut sortir du glyphosate. une grande table ronde s'est déroulée ce vendredi matin à l'initiative de Stéphane Travert et de Nicolas Hulot. Les deux ministres semblaient sur la même longueur d'onde et la priorité est de trouver des alternatives à l'herbicide. "Les agriculteurs ne seront pas laissés dans une impasse", a expliqué Stéphane Travert.



Justice. La police anti-corruption remet plusieurs documents au juge d'instruction concernant François Fillon. Les enquêteurs ont travaillé sur les soupçons d'emploi fictif de l'épouse du candidat Les Républicains à la présidentielle. Depuis la mise en examen de François Fillon, les enquêteurs avaient été chargés de multiples vérifications. Ce travail a pris beaucoup de temps car, après le rush de la présidentielle, le travail d'enquête a été réduit à une poignée de policiers.



Société. La cagnotte de solidarité envers les cheminots grévistes de la SNCF a été distribuée. 500.000 euros ont été débloqués sur un total de 1,3 millions d'euros récoltés sur Internet. Les cheminots seront indemnisés à une hauteur de 20 euros par jour de grève. Le mouvement s'essouffle puisque le taux de grévistes est tombé sous la barre des dix pour cent ce vendredi.



International. Le scrutin s'annonce plus serré que prévu pour Erdogan en Turquie. A Izmir, Des centaines de milliers de personnes se sont rendues au meeting de son concurrent pour les élections législatives, le candidat du Parti républicain du peuple. Le scrutin aura lieu dimanche 24 juin et Erdogan pourrait perdre sa majorité. Il commence à s'inquiéter de la concurrence.