Le journal de 18h : Simone Veil, la dame de l’IVG, tire sa révérence.

publié le 30/06/2017 à 19:31

C’est par la voix de son fils que la triste nouvelle est tombée ce matin, Simone Veil est décédée ce vendredi 30 juin à l'âge de 89 ans. "Ma mère est morte ce matin à son domicile, elle allait avoir 90 ans le 13 Juillet” a confié l'avocat Jean Veil. L’ancienne ministre de la Justice n'était plus apparue en public depuis le décès de son mari, en 2013. Cette figure emblématique de la Ve République était rentrée dans l’histoire en 1974, lorsqu’elle avait la mission de porter la loi sur la légalisation de l’avortement.



La Centriste était alors ministre de la Santé sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Le 26 novembre 74, Simone Veil monte à la tribune de l'Assemblée nationale pour défendre son texte. Plus que la ministre, c'est la femme qui parle. Dans l'hémicycle, il y a 481 hommes et 9 femmes seulement. Simone Veil se bat contre sa propre majorité. Dans une ambiance électrique, les débats vont durer plus de 25 heures. Finalement, le 29 novembre 1974, en pleine nuit, la loi Veil est votée par 284 voix contre 189. Dans un premier temps, elle autorise l'IVG pour 5 ans seulement. La légalisation deviendra définitive en 1980.

À écouter également dans ce journal

- "Puisse son exemple inspirer nos compatriotes qui y trouveront le meilleur de la France". Voilà ce qu'Emmanuel Macron a publié sur Twitter. François Hollande a salué la dignité, le courage et la droiture de Simone Veil, une des grandes consciences de la France.

- "Simone Veil, c'est une des grandes dames françaises. Elle appartient au quotidien et à la famille de chaque Français. Elle était la France", a déclaré Nicolas Sarkozy sur notre antenne plus tôt dans la journée.