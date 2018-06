Le journal de 18h - Simona Halep remporte Roland-Garros 2018

publié le 09/06/2018 à 19:31

La numéro un mondiale, la Roumaine Simona Halep, a remporté l'édition 2018 de Roland-Garros pour les dames. Une victoire en trois sets (3-6, 6-4, 6-1) face à l'Américaine Sloane Stephens.



Il s'agit du premier titre du Grand Chelem pour Halep, qui restait sur trois échecs en finale d'un tournoi majeur. Autant dire qu'elle était très émue sur le podium, le trophée dans les mains. "C'est très émouvant de parler maintenant que j'ai gagné. Je rêve de ce moment depuis que je suis adolescente, a-t-elle déclaré. Merci à tous de m'avoir supportée. Il y avait une ambiance incroyable et je voulais gagner ce trophée ici, en France". La numéro un mondiale confirme son statut avec cette victoire.

Place désormais à la finale du double messieurs, avec la possibilité d'une victoire tricolore. Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert affrontent le Croate Pavic et l'Autrichien Marach. Ils tentent d'aller chercher un troisième titre en Grand Chelem après l'US Open en 2015 et Wimbledon en 2016, la partie ets en cours.

À écouter également dans ce journal

G7 - Le G7 au Canada touche à sa fin ce samedi 9 juin en fin de journée. L'Élysée a fait savoir il y a une heure environ que des négociations étaient en voie pour aboutir à un accord sur un communiqué final qui mentionnerait l'exception américaine sur le climat.



Nice - Il s'agit d'une soirée particulière à Nice. Deux ans après l'attentat du 14 Juillet sur la Promenade des Anglais, la ville renoue avec la tradition du feu d'artifice. 30.000 personnes sont attendues, dans l'émotion mais aussi la volonté de ne pas céder au terrorisme. Des mesures de sécurité exceptionnelles ont été prises.



Faits divers - Un petit garçon de cinq ans est décédé ce vendredi 8 juin dans un centre commercial d'Argenteuil (95). L'ascenseur dans lequel il se trouvait a chuté brutalement d'un demi-étage. Un dysfonctionnement pour l'instant inexpliqué qui relance le débat sur la sécurité des ascenseurs.





Football - Répétition générale pour les Bleus dans un match contre les États-Unis à Lyon, ce samedi 9 juin au soir, avant le départ pour la Coupe du Monde en Russie. C'est le dernier match d'une préparation qui s'est pour l'instant déroulée parfaitement, avec, entre autres, deux victoires probantes et des joueurs enthousiastes.



Rugby - La pilule est dure à avaler pour l'équipe de France, qui jouait ce samedi 9 juin le premier match de sa tournée face aux All Blacks, en Nouvelle-Zélande. À la mi-temps, l'espoir d'un exploit était permis mais en deuxième période, les Bleus ont pris 44 points sans en marquer un seul. Score final : 52 à 11.