publié le 18/04/2018 à 18:20

Une réunion pour renouer le dialogue mais rien ne bouge à Notre-Dame-des-Landes. Zadistes, élus locaux et préfète des Pays de la Loire étaient réunis cet après-midi autour du ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, à Nantes. Pour le ministre, il s'agissait de mettre fin à la radicalisation du mouvement, mais sur le fond le gouvernement est toujours sur la même ligne et les contestataires sont sortis déçus.



Nicolsa Hulot ne se sera déplacé que pour apporter de la rondeur autour de la table et soutenir la préfète dans cette reprise du dialogue. Après 2h30 de réunion, les deux partis campent sur leur position, comme l'ont exprimé la délégation de zadistes et d'agriculteurs historiques de la zone.

"Aucune ligne n'a bougé. C'est clair que les lignes n'ont pas bougé du tout", les "exigences posées" par le gouvernement restant les mêmes, a déclaré à la sortie de la préfecture Marcel Thébault, l'un des quatre agriculteurs historiques de NDDL et un des membres de la délégation.

