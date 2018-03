publié le 27/05/2016 à 18:39

Alors qu'il arrivait plein d'ambition après de longs mois de doute, Rafael Nadal a de nouveau été stoppé par une blessure, cette fois-ci au poignet gauche, qui l'a contraint à déclarer forfait vendredi à la veille de son troisième tour à Roland-Garros. "J'ai mal depuis le tournoi de Madrid. Ça allait mieux à Rome, mais là je souffrais de plus en plus chaque jour. Je ne pouvais plus du tout taper mon coup droit", a déclaré le gaucher majorquin, le plus grand champion de l'histoire du tournoi avec neuf titres.



Le pied, le genou, aujourd'hui le poignet, le Majorquin a eu de multiples problèmes avec un corps aussi puissant que fragile. Dur au mal, il a souvent joué malgré la douleur. Cette fois-ci, ce n'était tout simplement plus possible. Quitter l'épreuve qui a fait sa gloire est un crève-cœur pour l'Espagnol. "Pour que je me retire du tournoi le plus important de ma carrière, il fallait vraiment que la situation soit limite", a-t-il dit.

À écouter également dans ce journal

- La CGT jette toutes ses forces dans la bataille contre la loi Travail. L'Intersyndicale appelle à amplifier le mouvement, la raffinerie de Donge est désormais en grève illimitée. Tous les dépôts pétroliers ont toutefois été débloqués sauf celui de Gargenville dans les Yvelines.



- La grève commence à peser sur les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. Les syndicats ont enregistré 20 % d'annulation des réservations pour ce week-end dans le grand Ouest, et jusqu'à 25 % à Paris.



- Selon l'indicateur mensuel de l'INSEE, la confiance des ménages a gagné 4 points en un mois, pour atteindre en mai son plus haut niveau depuis 2007.



- Jean-Claude Decaux, l'inventeur de l'Abribus, des sanisettes et des Vélib' est décédé à l'âge de 78 ans.



- Barack Obama était à Hiroshima, au Japon. Le président américain a prononcé un vrai discours de prix Nobel de la Paix. Il espère un monde sans armes nucléaires.



- Le réalisateur américain Christopher Nolan, à qui l'on doit notamment Interstellar, a posé ses caméras pour six semaines dans le Nord. Son 10e film doit en effet s'inspirer de la fameuse bataille de mai 1940. Le film s'appelle Dunkirk, il réunit notamment Tom Hardy et Kenneth Brannagh.



- Richard Gasquet s'est qualifié pour les huitièmes de finale à Roland-Garros en battant l'Australien Nick Kyrgios en trois sets (6-2, 7-6[7]), 6-2).