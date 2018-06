publié le 17/06/2018 à 19:53

En prévision des épreuves, rien n'est laissé au hasard pour éviter les incidents. Dans les lycées et centres d'examens les sujets sont sous clef, dans des coffres, entreposés dans des bureaux sous surveillance d'alarme, comme dans celui de ce proviseur d'un lycée du Val-de-Marne."Un radar est placé au dessus du coffre, et la clef de la salle ne me quitte jamais", confie l'enseignant.



Pour l'examen, les professeurs surveillants reçoivent des convocations et même les couloirs sont surveillés. "C'est une surveillance active, on tourne dans les rangs. On ne soupçonne pas les candidats d'être des fraudeurs en puissance, néanmoins nous sommes vigilants à ce que chacun reste concentré sur sa copie", explique le proviseur.

Évidemment, les portables sont interdits et ils doivent être laissés dans les sacs à l'entrée de la salle. En cas de fraude, la peine est lourde. Après un passage devant une commission, la sanction peut aller jusqu'à 5 ans d'interdiction d'examens. Les copies rendues quand à elles sont placées dans des armoires fortes, il y en aura cette année 4 millions à corriger.

Cette année, l'examen tombe en pleine grève de la SNCF. La CGT et Sud Rail ont refusé de lever leur préavis de grève, mais la SNCF a mis en place un dispositif spécial pour aider les candidats à atteindre leur centre d'examen.



À écouter également dans ce journal :

Vitesse à 80km/h : le décret est passé au Journal Officiel. La vitesse sera bien limitée à 80 kms/h à partir du 1er juillet sur 400.000 kms de routes secondaires.



Fait divers : une femme voilée a blessé deux personnes au cutter en criant Allahou akbar" à La Seyne-sur-Mer dans le Var.



SPA : La présidente de l'association, Natacha Harry, a annoncé qu'elle présenterait sa démission le 16 juillet lors du conseil d'administration.