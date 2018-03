publié le 31/12/2017 à 18:32

À 20 heures ce soir, Emmanuel Macron adressera ses premiers vœux aux Français. C'est une tradition républicaine à laquelle il ne dérogera pas. Depuis quelques années, environ 10 millions de Français sont derrière leurs radios ou devant leurs télévisions, c'est dire l'importance de ce rendez-vous.



On ne sait pas beaucoup chose de ces premiers vœux, si ce n'est qu'il fera quelque chose de classique, ce qui déjà est en soi surprenant venant de sa part. Il s'exprimera depuis l'Elysée, à 20 heures, ce qui se fait en réalité depuis 1960, même si bien sûr, il faudra attendre de voir ce que dira le Président. On connaît son goût de la mise en scène, on n'est donc peut-être pas à l'abri d'une surprise.

Sur le fond, ce seront finalement des vœux sans beaucoup d'enjeu. D'abord parce qu’il reste populaire chez les Français. Il n'a donc pas vraiment besoin de s'inviter dans le salon des Français, pour gagner en popularité. Politiquement, c'est pareil : pas d'enjeu électoral non plus en 2018. Les prochaines élections, les Européennes auront lieu en 2019, on en est encore loin.

Sans surprise, il devrait profiter de ces quelques minutes ce soir pour faire le bilan de ce qui a été fait. Il faudra quand même aussi rassurer les Français qui parfois se disent que ça va un peu (trop) vite.

À écouter également dans ce journal

Météo - 26 départements de l'Ouest et du Centre sont placés en vigilance orange pour vents violents et vagues-submersion, alors que la tempête Carmen arrive sur la France.



Nouvel An - 9 Français sur 10 vont boire de l'alcool ce soir. Alors, comme tous les ans, la Prévention Routière conseille à toutes et à tous de désigner un capitaine de soirée pour que personne ne reprenne la route en état d'ébriété.



Défense - La ministre des Armées, Florence Parly, sera aux côtés des soldats de l'opération Barkhane au Mali pour le passage à la nouvelle année.



Rugby - En Top 14, Clermont à battu Castres 31-27. Lyon a mis fin à une disette de deux mois avec une victoire bonifiée sur Pau 35-23.