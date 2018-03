Le journal de 18h : Manuel Valls et François Hollande sont parvenus à un accord

publié le 28/11/2016 à 18:47

Comme chaque lundi, le président de la République et son Premier ministre ont déjeuné ensemble après un weekend agité par les rumeurs d’une démission du chef du gouvernement pour se porter candidat à l’élection présidentielle. Au menu, il y avait sans doute des choses difficiles à avaler, car cette fois, l’entrevue a duré deux bonnes heures. L’Élysée s’est cependant félicitée d’une rencontre "calme et studieuse" en début d’après-midi.



Les deux hommes semblent donc être parvenus à restaurer la paix des braves alors que le couple de l’exécutif semblait au bord du divorce. Manuel Valls s'est envolé dans la foulée pour la Tunisie. Tous les observateurs s'accordent à dire que le Président et le Premier ministre sont parvenus à un accord pour déterminer lequel d’entre eux sera candidat à la présidentielle, mais on ne sait toujours pas lequel des deux.

À écouter également dans ce journal

- François Fillon constitue son équipe pour la présidentielle. Le vainqueur de la primaire de la droite veut rassembler sa famille politique avant la campagne présidentielle et a reçu de très nombreux cadres de Les Républicains depuis le début de la matinée.

- Après le dépôt d’une plainte pour viol le 16 novembre dernier et l’interpellation d’un suspect, une policière s’est rappelée d’une affaire identique datant de 2003, également dans l’agglomération de Mérignac. Le coupable avait été arrêté et condamné.



- Un violeur récidiviste a pu être interpellé à Bordeaux grâce à la mémoire d’un policière. Lors du dépôt d’une plainte pour viol le 16 novembre dernier, le mode opératoire du violeur a rappelé une affaire de 2003 à la fonctionnaire de police. Le coupable, un quarantenaire qui venait tout juste d’être libéré, a rapidement été interpellé.



- À Lyon, l'étudiant de 20 ans qui avait été tabassé le 12 novembre vient de sortir du coma. Marin avait tenté de défendre un couple pris à partie car il s'embrassait et c'est finalement lui qui avait été agressé.



- Pour sauver le site emblématique d'Alstom à Belfort, l'exécutif avait annoncé début octobre plusieurs centaines de millions d'euros de commandes pour . De son côté, le groupe s'est engagé à investir dans cette usine et à diversifier ses activités.



- Un cas de grippe aviaire a été détecté dans le Pas-de-Calais parmi des canards sauvages. Ces canards, utilisés comme appelants pour la chasse au gibier d'eau, ont tous été abattus.



- Il y a encore 10 ans cela ne concernait que quelques animaux. Aujourd'hui dans certaines zones, 98% des femelles éléphants viennent au monde sans leurs défenses, notamment en raison du braconnage intensif dont sont victimes les pachydermes.