publié le 08/04/2018 à 18:31

Le deuxième préavis de grève de la SNCF qui a débuté hier soir court jusqu'à mardi 8 heures. Aujourd'hui, la direction a donné les prévisions de trafic pour la journée de demain. Un TGV sur cinq, un Transilien et un TER sur trois et un Intercités sur six rouleront lundi, selon les prévisions annoncées dimanche par la SNCF pour le quatrième jour de grève contre la réforme ferroviaire.



Les perturbations annoncées sont identiques à celles enregistrées dimanche pour les TGV, les TER et les Transiliens. Seul le trafic des Intercités se dégrade. Le programme est donc moins perturbé que lors de la première séquence de grève, mardi et mercredi dernier. Mercredi, seulement un TGV sur sept et un TER sur cinq étaient en circulation.

Les cheminots ont engagé mardi une grève au long cours par épisode de deux jours sur cinq contre la réforme ferroviaire du gouvernement. En tout, 36 jours de grève sont prévus d'ici à fin juin.

À écouter également dans ce journal

Politique - Emmanuel Macron s'exprimera au 13 heures de TF1 depuis une école primaire de l'Orne le 12 avril prochain, a annoncé Thierry Thuillier, le directeur de l'information du groupe TF1.



Société - Des enseignants de l'Université de Lille appellent à la grève demain. Ils appellent même à ne pas participer à la tenue des examens. La coordination nationale étudiante prévoit une nouvelle mobilisation sur les campus mardi.



Politique - Marine Le Pen a reconnu que le Front national a perdu 6.000 adhérents depuis l'automne, mais assure que le parti "va bien".



International - En Syrie, des centaines de témoignages affirment qu'une attaque chimique a été lancée sur la ville rebelle de Douma. Indignation internationale.



Cyclisme - Le champion du monde Peter Sagan a remporté cet après-midi la 116e édition de Paris-Roubaix.