Le journal de 18h : les vaccins vont-ils devenir obligatoire ?

publié le 30/11/2016 à 18:43

Faut-il rendre obligatoires tous les vaccins pour les enfants ? C’est la mesure d’urgence sur laquelle planche depuis plusieurs mois un groupe d’experts réunis par le ministère de la Santé. Cette mesure d'urgence est aujourd’hui très sérieusement envisagée face à la méfiance croissante des Français vis-à-vis des vaccins.



Nous serions ainsi les plus méfiants d'Europe : quatre personnes sur dix doutent des bénéfices de la vaccination et la couverture vaccinale recule très nettement. Une telle perte de confiance que ce serait courir le risque d'une catastrophe sanitaire selon Claude Rambaud, la co-présidente du Comité Vaccination.

À écouter également dans ce journal

- Trois des accusés ont écopé de trois à quatre mois de prison avec sursis dans le procès de "la chemise arrachée du DRH d’Air France". Les deux autres accusés ont été relaxés.

- Le chauffard, qui avait tué deux policiers alors qu'il roulait ivre et sans permis sur le périphérique parisien en 2013, a été condamné à douze ans de prison. Le Parquet avait requis 17 ans de réclusion.



- Le parquet a requis six ans de prison requis contre les deux ultras du PSG, jugés pour la mort Yann Lorence, un autre supporter de 37 ans tué lors d’une rixe en 2010.



- Après plusieurs semaines de combats urbains, près d'un demi-million d'habitants de Mossoul sont désormais confrontés à une pénurie d'eau potable.



- L'urne funéraire, contenant les cendres de Fidel Castro, a quitté La Havane pour Santiago de Cuba, la ville cubaine considérée comme le berceau de la Révolution.



- La bière belge et la rumba cubaine viennent d’être classées au patrimoine immatériel et culturel de l'Humanité par l'UNESCO.