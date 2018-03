et Sophie Aurenche

publié le 28/07/2016 à 18:35

Égorgé en l'Église de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), le père Hamel est la seule victime du tandem de terroristes, Abdel Malik Petitjean et Adel Kermiche, mardi 26 juillet. Ses obsèques religieuses auront lieu le 2 août à 14h à la cathédrale de Rouen. Une cérémonie civile se déroule actuellement dans la ville de l'attentat. Le maire communiste de la ville et l'archevêque de Rouen prendront la parole. Les contrôles pour assister à la cérémonie, au parc des sports de la Ville, sont très nombreux.



Des personnalités politiques, telles que Laurent Fabius, Hervé Morin, Bruno Le Maire, la secrétaire d'État Estelle Grelier sont présents. Les sœurs rescapés de l'attentat ne pouvaient manquer le rendez-vous et l'ensemble des communautés est réuni devant le portrait de l'abbé assassiné. Pour prolonger ce moment d'unité, certains représentants de la communauté catholique devraient se rendre le 29 juillet à la mosquée de Saint-Étienne-du-Rouvray.

