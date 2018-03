et La rédaction numérique de RTL

publié le 28/06/2016

Trois jours après la victoire du "leave" au référendum qui a entériné la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, David Cameron a rencontré les dirigeants des 27 états membres de l’Union européenne mardi 28 juin à Bruxelles. Lors de ce premier sommet à "27+1", François Hollande a demandé au chef du gouvernement britannique "d’entamer au plus vite le processus de sortie de l’Union européenne".



De son côté, David Cameron a souhaité afficher sa bonne volonté pour les négociations autour du départ du Royaume-Uni, en faisant par de son souhait conserver une relation économique privilégiée avec l'UE. Les tentatives des Britanniques pour conserver leur accès au marché commun ne rencontre pas une franche approbation du côté des dirigeants européens. La chancelière allemande Angela Merkel a par exemple rétorqué qu’il ne s’agissait pas de choisir une Europe à la carte.

- Si un référendum sur l’Union européenne était organisé en France, le non l’emporterait aujourd’hui. Selon notre sondage TNS Sofres-Onepoint, 33% des Français seraient favorables à un "Frexit" et 45% y seraient opposés.

- Depuis la victoire du Brexit au Royaume-Uni, une hausse de 57% des actes racistes et xénophobes a été signalée en Angleterre et au Pays de Galles.



- Pour la 11e journée de mobilisation nationale contre la loi Travail entre 15.000 manifestants selon la préfecture de police et 65.000 selon les syndicats ont défilé sous haute surveillance à Paris. Malgré quelques accrochages en tête de cortège, la manifestation parisienne s’est déroulée dans le calme, tandis 64.000 à 200.000 manifestants ont été décomptés dans l’ensemble du pays.



- Volkswagen va verser la somme record de 15 milliards d’euros à ses clients américains, afin les dédommager de la fraude du constructeur automobile pour contourner les tests antipollution.



- L’Espagnol Unaï Emery a officiellement été nommé entraîneur du PSG, après l’annonce du départ de Laurent Blanc le 27 juin.