publié le 29/05/2016 à 19:06

L'ambiance monte petit à petit à 12 jours de l'Euro. Les Bleus ont quitté Clairefontaine ce matin pour rejoindre Nantes. Ils affrontent le Cameroun demain en match amical. Les choses sérieuses vont commencer. Depuis le début de l'aventure, les joueurs de Didier Deschamps aiment aller vers les supporters. Fini les casques sur les oreilles et les footballeurs qui regardent leurs pieds en descendant du bus. L'Euro doit être une fête pour tout le monde. Et en arrivant à leur hôtel tout à l'heure, les Tricolores ont signé des autographes dans une bonne ambiance.



Le match contre le Cameroun sera l'occasion pour Didier Deschamps de tester sa défense remaniée de fond en comble après les blessures de la semaine. Le sélectionneur qui vient de donner les toutes dernières nouvelles des Bleus, qui ont hâte de jouer.

À écouter également dans ce journal

- Le créateur de Canal+, André Rousselet, est décédé à l'âge de 93 ans. Il était également propriétaire du groupe Taxi G7.

- Angela Merkel et François Hollande ont commémoré aujourd'hui le centenaire de la Bataille de Verdun, l'une des plus meurtrières de la Première Guerre Mondiale, avec 300.000 morts dans les deux camps.



- Il y aura de l'essence demain, promet Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement. "On est dans le déblocage", a répété Jean-Christophe Cambadélis, le patron du PS, invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI.



- La mobilisation contre la Loi El Khomri va se concentrer dans les transports. Grève à la SNCF à partir de mardi. Perturbations attendues jeudi à la RATP. Appel à la grève illimitée de la CGT. Et en fin de semaine, grève à l'Aviation Civile pour des revendications internes.



- Un enfant est encore dans un état grave ce soir après avoir été foudroyé au Parc Monceau. La foudre en plein Paris pendant un goûter d'anniversaire hier après-midi. Cinq personnes sont toujours hospitalisées, six ont pu quitter l'hôpital Necker.



- Un enfant de 7 ans est mort étouffé dans une machine agricole, en Haute-Savoie. L'accident s'est produit sur une exploitation agricole familiale.