Le journal de 18h : les Bleus battent l'Irlande et filent vers les quarts de l'Euro 2016

publié le 26/06/2016 à 18:58

L'équipe de France de football s'est donc sortie du piège irlandais, qui avait commencé à se refermer sur les Bleus après un penalty concédé par Paul Pogba dès la deuxième minute et transformé par Robbie Brady. Un doublé d'Antoine Griezmann, qui évoluait sur ses terres lyonnaises, a permis aux Bleus d'accéder à un quart de finale qui les verra affronter dimanche 3 juillet à 21h le vainqueur de la rencontre entre l'Angleterre et l'Islande.



Interrogé au micro de RTL, le sélectionneur Didier Deschamps avouait avoir vécu un après-midi sous tension : "c'est difficile, on prend un coup sur la tête en prenant ce penalty au début. Les Irlandais avaient du jus aussi, c'est dur pour tout le monde". Au stade, dans les bars ou à la fanzone parisienne au pied de la Tour Eiffel, les supporters de l'équipe de France ont également souffert pendant longtemps avant la délivrance apportée par l'attaquant de l'Atlético Madrid. Nos envoyés spéciaux se sont également rendus à Dublin, dont le coeur battait au rythme de ce match si important pour tout un peuple.

À écouter également dans ce journal :

- Brexit : Pierre Moscovici, qui était l'invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI, estime qu'il faut faire attention et ne pas se jeter sur le référendum "comme des morts de faim", faisant référence, entre autres, à Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ou Bruno Le Maire.

- Notre-Dame-des-Landes : la consultation sur le projet de grand aéroport avait lieu aujourd'hui en Loire-Atlantique. À Nantes, les bureaux de vote ne ferment qu'à 20h.



- Fontaines-sur-Saône : Manuel Valls a décoré à titre posthume Hervé Cornara, chef d'entreprise décapité à Saint-Quentin-Fallavier il y a un an.