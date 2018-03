publié le 30/03/2017 à 18:31

Vicente est toujours introuvable. L'inquiétude grandi ce jeudi 30 mars concernant le sort du petit Vincente, cet enfant de 5 ans enlevé par son père à Clermont-Ferrand. L'alerte enlèvement a été déclenchée mercredi 29 mars au soir mais toujours aucune trace du petit garçon et de son père, Jason Lopes. L'homme appartient à la communauté des gens du voyage et est un détenu en fuite considéré comme dangereux. Il est séparé de la mère de la mère de ses enfants et le couple se dispute la garde. Mercredi 29 mars en début d'après-midi, il a débarqué à l'improviste dans le camp.



Par le passé, le fugitif avait déjà enlevé l'enfant, qui ne connaît que très peu son père, pendant un mois, selon Dolorès, la mère de Vicente. "Je ne sais pas s'il est capable de lui faire du mal mais il est très violent, il supporte pas les enfants, il supporte pas les pleurs. C'est un malade, un psychopathe. Il fait tout ça pour se venger parce qu'il veut que je reste avec lui", a-t-elle expliqué.

À écouter également dans ce journal :

- Amiens : il y a désormais une lueur d'espoir pour les salariés de Whirlpool. Le numéro deux mondial de l'électroménager a prévu de fermer son usine picarde l'année prochaine. Près de 300 emplois sont en jeu mais deux repreneurs potentiels se sont manifestés. Leurs noms n'ont pas été dévoilés mais la région confirme que les discussions sont engagées.

- PS : le Parti socialiste est-il moribond ? La question revient plus que jamais au lendemain du ralliement de Manuel Valls à Emmanuel Macron. Les partisans de Benoit Hamon ne décolèrent pas et ont eu des mots très durs pour l'ancien Premier ministre, qu'ils accusent de trahison. Manuel Valls s'était engagé à soutenir le vainqueur de la primaire. Après cette promesse non tenue, une militante marseillaise a décidé de porter plainte contre le PS et la Haute autorité des primaires pour abus de confiance.



- Présidentielle : le scrutin est-il sous l'influence de la Russie? Moscou est déjà soupçonné d'avoir œuvré en sous-main pour peser sur le résultat de la présidentielle américaine. Des auditions débutent ce jeudi 30 mars au Sénat, à Washington. Et selon le président de la Commission renseignement, Moscou serait aussi activement impliqué dans l'élection française.



- Guyane : les négociations démarrent dans une ambiance électrique. Les ministres de l'Intérieur et de l'Outre-Mer veulent des discussions à huis-clos, le collectif guyanais réclame la présence des médias. Pour l'instant, c'est l'impasse. Le mouvement social dure depuis une dizaine de jours maintenant.