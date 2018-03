Le journal de 18h : Le Pen et Mélenchon s'affrontent à distance par vidéos

Le journal RTL de 18h du 28/04/2017 : Le Pen et Mélenchon s'affrontent à distance par vidéos

publié le 28/04/2017 à 18:56

Une fois de plus, elle a pris tout le monde de cours. Marine Le Pen est à l'offensive à droite comme à gauche. On attendait une vidéo de Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France insoumise devait en effet s'exprimer aujourd'hui pour la première fois depuis le premier tour, mais la candidate du FN l'a pris de vitesse, puisque c'est elle qui est apparue en début d'après-midi sur les réseaux sociaux. Cette vidéo, c'est tout simplement une grande déclaration d'amour aux Insoumis.



Jean-Luc Mélenchon s'est donc fait couper l'herbe sous le pied. Sa vidéo est en ligne depuis une petite heure. C'est du Mélenchon pur jus. "J'irai voter. Je ne voterai pas Front national, tout le monde le sait. (...) Il y a un doute ? Un doute sur quoi ? Sur ce que je pense du Front national ? Mon opinion est affichée sur tous mes habits depuis cinq ans", explique-t-il. Une vidéo qui ne donne toujours aucune consigne, aucun vote et qui ne répond pas à Marine Le Pen.

À écouter également dans ce journal

- On attendait aussi aujourd'hui un positionnement de Nicolas Dupont-Aignan. Depuis le début de la semaine, l'équipe de Marine Le Pen multiplie les amabilités à l'égard du président de Debout la France. Un poste de ministre a été évoqué, des rumeurs ont couru sur une rencontre entre les deux candidats cet après-midi. Finalement, rien. Mais Nicolas Dupont Aignan est l'invité du 20 heures de France 2 ce soir.

- Le président du FN par intérim, Jean-François Jalkh, est remplacé par le maire d'Hénin Beaumont Steeve Briois. Jalkh a été accusé de propos négationnistes, cela dit Steeve Briois, de son côté, doit être jugé prochainement pour provocation à la haine raciale.



- Emmanuel Macron était à Oradour-sur-Glane aujourd'hui, village martyr de la Haute Vienne, où le 10 juin 1944, 642 civils ont été massacrés par les nazis. Emmanuel Macron rencontre en ce moment même Jean-Pierre Raffarin, l'ancien premier ministre de Jacques Chirac. Dans la soirée, il tiendra un meeting à Châtellerault.



- Notez que plusieurs syndicats CGT, Sud et FSU vont défiler le 1er mai à Paris pour appeler à battre les deux candidats à la présidentielle, alors que leur centrale nationale invite à faire barrage à Marine Le Pen.



- Le héros de 1998 est sorti de son son silence. Zinedine Zidane a appelé à "éviter" le Front national à l'issue du second tour de la présidentielle.



- Le pape François est arrivé au Caire, en Égypte, pour une visite sous haute surveillance, trois semaines après une double attaque terroriste contre des églises coptes à Alexandrie et à Tanta. Revendiquées par le groupe État islamique, les attaques ont fait 45 morts.