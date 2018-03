Le journal de 18h : le message d’amour de Jean-Paul Salvaing

publié le 30/06/2016 à 18:59

Il y a deux semaines, son fils et sa belle-fille étaient assassinés sous les yeux de son petit-fils de 3 ans, Jean-Paul Salvaing a fait part de son émotion au micro de RTL. "Je crois que quand on vit des choses aussi terribles, vivre la mort de son enfant, surtout dans ces conditions, c’est à devenir fou, c’est incompréhensible", lâche le père de Jean-Baptiste Salvaing. "Il faut que chacun d’entre nous puisse comprendre que si le monde va mal, c’est à nous de l’améliorer.", poursuit-t-il. Avec son épouse, Jean-Paul Salvaing a rédigé une lettre ouverte pour répondre aux messages de compassion reçus après le meurtre de leur fils et de sa compagne, Jessica Schneider, le 13 juin dernier.



Les parents du policier nommé au grade de commissaire à titre posthume s’excusent ensuite de ne pas pouvoir répondre individuellement à l’ensemble des messages de compassion qu’ils ont reçus et adressent leur gratitude à tous ceux qui ont manifesté leur émotion. "La mobilisation extraordinaire qu’a suscité cette tragédie peut nous faire espérer que, désormais, chacun d’entre nous fasse le choix de la paix", poursuivent les parents des deux victimes, en espérant que "la solidarité", "l’unité" et "l’amour" prennent le pas sur la haine et la violence après cette tragédie. Lorsqu’on lui demande s’il a réussi à pardonner à Larossi Abballa, l’assassin qui a tué son fils et sa belle-fille au nom de Daesh, Jean-Paul Salvaing répond sobrement qu’il “essaye en tout cas".

À écouter également dans ce journal

- Hamza Attou, un présumé complice de Salah Abdeslam interpellé en Belgique, a été mis en examen et écroué pour "recel de malfaiteur en relation avec une entreprise terroriste". Il avait été remis à la justice française dans la matinée du 30 juin.

- La Cour de cassation a validé ce jeudi 30 mai l'annulation de l'arbitrage qui avait octroyé plus de 400 millions d'euros à Bernard Tapie pour régler son litige avec le Crédit lyonnais. L’homme d’affaire va devoir rembourser à l'État les quelque 400 millions d'euros empochés en 2008.



- Quatre prêtres du diocèse de Lyon ont été relevés de leur fonction par le cardinal Barbarin, en raison de leur -mise en cause dans des scandales d’abus sexuels.



- Le premier ministre Manuel Valls et Pierre Gattaz, président du Medef, se sont rencontrés jeudi 30 juin pour évoquer le sujet controversé du compte pénibilité. Le représentant du patronat a protesté au passage contre les nouvelles concessions accordées par le gouvernement aux syndicats opposés à la loi Travail.



- L'ancien maire de Londres Boris Johnson, longtemps annoncé comme le favori à la succession du premier ministre britannique, a annoncé qu’il renonçait à succéder à David Cameron.