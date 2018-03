Le journal de 18h : la Seine monte encore, pic attendu dans la nuit de dimanche

publié le 27/01/2018 à 18:54

La Seine continuait sa lente montée à Paris samedi 27 janvier, en attendant le pic de crue prévu en toute fin de week-end, tandis que la situation s'améliorait en amont de la capitale, a indiqué Vigicrues. Alors que vendredi 26 janvier le pic était prévu entre 5,80 et 6 mètres "lors du week-end", Vigicrues a affiné sa prévision samedi après-midi : environ 5,95 m dans la nuit de dimanche à lundi, soit moins que la crue de juin 2016 (6,10 m). À la station du pont d'Austerlitz, samedi après 16h, la Seine était à 5,73 m.



"La montée est un petit peu plus lente que prévu, donc le maximum attendu est décalé dans la soirée de dimanche à lundi", a déclaré une porte-parole de l'organisme de surveillance, Rachel Puechberty. L'eau marron clair atteignait samedi les cuisses du Zouave du pont de l'Alma. Non loin, les bateaux-mouches, interdits de navigation, restaient à quai, et seuls les sapeurs-pompiers circulaient. Des voies sur berge noyées, n'émergeaient que des rangées d'arbres, quelques panneaux et des poubelles flottant à la surface de l'eau.

À écouter également dans ce journal :

- La justice a récemment rouvert à Paris une enquête sur une accusation de viol visant le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin pour des faits de 2009 contestés catégoriquement par l'intéressé, qui a aussitôt reçu le soutien de Matignon.

- Afghanistan : l'explosion d'une ambulance piégée samedi dans le centre de Kaboul, revendiquée par les talibans, a fait près de 100 morts et 158 blessés, semant terreur et désolation dans l'un des quartiers les plus animés de la capitale afghane.



- Parti socialiste : quatre hommes - Stéphane Le Foll, Olivier Faure, Luc Carvounas et Emmanuel Maurel - sont officiellement candidats au poste de premier secrétaire du PS, Julien Dray n'ayant finalement pas présenté de candidature et celle de Delphine Batho ayant été rejetée.



- Les moines de Tibéhirine, assassinés en Algérie en 1996, ont été déclarés martyrs samedi par le pape François, une reconnaissance qui ouvre la voie à la béatification de ces sept religieux dont la mort reste entourée de zones d'ombre.



- Notre-Dame-des-Landes : la ministre des Transports Elisabeth Borne s'est rendue à Nantes et dans son agglomération pour "ouvrir une nouvelle page" après l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique) et "lever les inquiétudes" des élus sur le développement du Grand Ouest.