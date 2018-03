Le journal de 18h : la Grande-Bretagne veut quitter l’Europe en douceur

et La rédaction numérique de RTL

publié le 27/06/2016 à 19:17

Les Britanniques ont commencé à préparer le plan de route de la future sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, après la victoire des partisans du Brexit au référendum organisé le 23 juin. Le Premier ministre démissionnaire David Cameron a annoncé la mise en place d’une unité spéciale pour préparer les futures négociations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne lundi 27 juin. Alors que David Cameron, partisan du maintien dans l’Union, a annoncé qu’il quitterait ses fonctions avant le mois d’octobre 2016, il semblerait que le prochain chef du gouvernement sera nommé le 2 septembre 2016.



"Le Royaume-Uni ne doit pas tourner le dos à l‘Europe", a prévenu David Cameron avant l’ouverture des négociations encadrant le départ des Britanniques. Une position qui trouve un écho favorable chez la chancelière allemande, Angela Merkel, qui souhaite que la Grande-Bretagne ait du temps pour formuler sa demande”. De son côté, François Hollande souhaiterait que les négociations avec la Grande-Bretagne débutent au plus tôt.

À écouter également dans ce journal

- La question de l’évacuation du site du futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes se pose à nouveau après la victoire du "oui" au référendum organisé le 26 juin en Loire-Atlantique sur la réalisation de l’aéroport. Les autorités craignent de violents heurts en cas d’expulsion par la force des zadistes qui occupent toujours le site.

- Une manifestation sous haute surveillance aura lieu entre Bastille et place d’Italie à l’occasion de la nouvelle journée d’action nationale contre la loi Travail le 28 juin. Plus de 2.500 policiers seront mobilisés pour surveiller le cortège, alors que de nombreuses interdictions de manifester ont été prononcées par la préfecture de Paris.



- Une fresque de "street art" exposée à Grenoble soulève une vive réaction depuis le 26 juin. On y voit une Marianne matraquée par des policiers, accompagnée de la mention "49.3" en faisant référence à la loi Travail. La mairie écologiste de Grenoble refuse d’effacer l’oeuvre alors que le bâtiment sur lequel elle a été réalisée sera détruit la semaine prochaine.