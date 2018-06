publié le 08/06/2018 à 18:39

Enfin un accord à l'hôpital psychiatrique du Rouvray. Il a fallu deux mois et demi d'arrêts de travail et 19 jours de grève de la faim de certains salariés pour que les négociations aboutissent dans cet établissement proche de Rouen. Les infirmiers, les aide-soignants réclamaient 52 postes, ils en ont obtenu 30. Mais ils sortent du conflit soulagés.



L'intersyndicale, qui dénonçait via une grève depuis le 22 mars une "surpopulation chronique" dans cet établissement, réclamait jeudi 7 juin encore la création de 52 postes. Mais outre la création de 30 postes, 21 en 2018 et 9 au premier semestre de 2019, a précisé la CGT, l'accord prévoit aussi, selon le syndicat, l'ouverture d'une unité pour adolescents "avec les moyens correspondants, c'est-à-dire des créations de postes", ainsi que celle d'une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), c'est-à-dire une unité qui prend en charge des personnes incarcérées nécessitant des soins psychiatriques en hospitalisation complète.

Le nombre de postes créés dans ces unités sera défini ultérieurement, a ajouté le syndicaliste.

