publié le 26/10/2016 à 18:53

Avant de recevoir les policiers, François Hollande a célébré le 100e anniversaire de la naissance de François Mitterrand. L'exercice s'annonçait périlleux tant la fin de quinquennat est compliquée pour François Hollande au plus bas dans les sondages et face aux doutes de son propre camp. Difficile de dire cet après-midi si le Chef de l'État parlait de lui ou s'il rendait un hommage à son prédécesseur socialiste.



"Faut-il rappeler ce que de son vivant François Mitterrand a pu subir, de critiques, de contestations, d'outrages, d'outrances. Parce qu'il était François Mitterrand. Sans doute parce qu'il avait le sens des formules et qu'il lui eut été arrivé de blesser. Sans doute aussi parce qu'il savait ce qu'était la politique, ses enjeux, le pouvoir et ses combats, ses luttes, y compris dans sa propre famille politique".

"Mais il était la gauche et il était capable de faire des réformes qui devenaient acceptées par l'ensemble du pays. C'est une grande leçon. Ce qui va compter, ce qui va rester à toute la gauche. Il laisse un testament décisif : se rassembler pour gouverner", a-t-il dit au musée du Louvre.

À écouter également dans ce journal

- Comme prévu, les syndicats sont reçus à l'Élysée pour tenter de calmer la colère après 10 jours de mobilisation partout en France. Une colère déclenchée par la violente agression de Viry-Châtillon au début du mois dans l'Essonne.



- Jacqueline Veyrac, enlevée il y a deux jours à Nice, a été retrouvée saine et sauve dans le coffre d'une voiture, sur les hauteurs de la ville.



- L'ancien ministre Emmanuel Macron fait un pas de plus vers 2017. Il vient de dévoiler la structure de son mouvement "En marche!", qui revendique près de 80.000 adhérents. Le député du Finistère, Richard Ferrand est nommé secrétaire général.



- Jean-Frédéric Poisson est prié de "soutenir" le vainqueur de la primaire de la droite et du centre. Il s'y est engagé le soir du premier débat sur RTL. Mais il tient des propos ambigus depuis, d'où le rappel à l'ordre aujourd'hui des organisateurs.



- Les autorités parlent donc ce soir de la fin de la Jungle de Calais. Après trois jours de démantèlement, les opérations doivent se terminer dans la soirée. Plus aucun migrant n'est censé dormir dans le campement ce soir. Les cabanes sont détruites, certaines sont brûlées par tradition.



- En Méditerranée, 3.800 migrants sont morts en tentant la traversée depuis le début de l'année d'après les chiffres de l'ONU.



- Le porte-avions Charles-de-Gaulle restera mobilisé jusqu'à la mi-décembre pour la bataille de Mossoul en Irak, contre Daesh. Le bateau devait rentrer fin octobre après une mission d'un mois.



- Le gouvernement veut nous simplifier la vie et vient de présenter 30 mesures, qui vont s'en doute changer notre quotidien.



- Les salariés d'iTélé ont reconduit la grève pour un 10e jour, pour protester contre la stratégie de leur patron : Vincent Bolloré.



- Derby 100% breton ce soir en football. À 21h05 Rennes reçoit Lorient. Match important puisqu'il s'agit des 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Il y aura aussi Clermont-Marseille, pour la deuxième de l'entraîneur Rudi Garcia.