publié le 25/04/2017 à 18:47

L’ultime combat de François Hollande, c’est la lutte contre l’extrême-droite. Depuis Laval, le chef de l’État a lancé le 25 avril un avertissement très clair aux abstentionnistes et au candidat Macron. Le président de la République s’est fait bien plus explicite que lors de son message diffusé le 24 avril depuis l’Élysée : "Il n’y a pas eu de prise de conscience de ce qui s’est passé", explique-t-il. "On a oublié que Marine Le Pen était au second tour."



François Hollande appelle donc chacun à ses responsabilités, à commencer par Emmanuel Macron : "Il convient d’être extrêmement sérieux et mobilisé", affirme-t-il. "Un vote, ça se mérite, ça se conquiert, ça se porte". Les mots sont soigneusement choisis pour le candidat d’"En Marche !". Dans son discours de victoire dimanche soir, Emmanuel Macron n’a pas cité une fois Marine Le Pen. Il n’a eu qu’une seule phrase pour s’opposer au FN : "Je veux devenir le président des patriotes face à la menace des nationalistes." Même si François Hollande se défend de s’exprimer comme un tuteur ou un mentor, il demande bien à Emmanuel Macron ce soir de se reprendre.

À écouter également dans ce journal

- À quoi ressemblera la France du 8 Mai ? Dans un nouveau rendez-vous, chaque soir jusqu’au second tour, RTL compare le projet d’Emmanuel Macron et celui de Marine Le Pen. Ce soir, on s’intéresse à ce que les deux candidats prévoient pour la famille.

- Le 20 avril, le policier Xavier Jugelé a été abattu par un terroriste sur les Champs-Élysées. L’hommage national a eu lieu mardi 25 avril dans la cour de la préfecture de police de Paris en présence de François Hollande. Étienne Cardilès, celui qui partageait sa vie, y a livré un discours d’une dignité et d’une intensité rares.



- Le procès de Francis Heaulme s’est ouvert au matin du 25 avril devant les assises de la Moselle. Il est jugé pour le meurtre de deux petits garçons de 8 ans tués en 1986. Les corps avaient été retrouvés le long d’une voie ferrée de Montigny-lès-Metz, massacrés à coups de pierre.



- Une quarantaine de pharmacies en France veulent pouvoir ouvrir 7 jours sur 7. Il y a encore peu de temps elles ouvraient tous les jours mais depuis environ deux ans, certaines sont obligées de fermer le dimanche au nom de la bonne organisation des gardes.