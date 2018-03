publié le 25/02/2017 à 20:40

François Hollande a inauguré le salon de l'Agriculture ce matin pour la dernière fois de son quinquennat. Il est arrivé tôt ce matin, à 6h45 pour ne repartir que cet après-midi vers 16 heures. Le président de la République a dévoilé une plaque à la mémoire de Xavier Beulin, le président de la FNSEA mort brutalement dimanche dernier. Il a ensuite enchaîné les stands : une petite photo avec Fine, la star du salon, ensuite visite aux éleveurs de chèvres, aux producteurs de lait.



Le chef d’État a été interpellé par des éleveurs de canards, en colère, à cause de la grippe aviaire. Il a également annoncé la prolongation pour trois mois du plan de refinancement des exploitations en difficultés. Mais le Salon, c'est également un grand rendez-vous populaire : plus de 600.000 visiteurs sont attendus cette année.

À écouter également dans ce journal

- Le président de la République a également répondu à Donald Trump sur "Paris qui ne serait plus Paris". "En France, il n'y a pas de circulation d'armes, en France, il n'y a pas de personnes qui prennent des armes pour tirer dans la foule" a dit François Hollande.

- Une famille de quatre personnes, les parents et leurs deux enfants de 18 et 21 ans, a disparu depuis maintenant une semaine à Orvault, près de Nantes. Les enquêteurs sont inquiets, car ils ont retrouvé des traces de sang dans le pavillon familial.



- Deux ex internationaux de rugby ont été arrêtés pour trafic de cocaïne, la nuit dernière à Paris : le Néozélandais Ali Williams, aussitôt été mis à pied par son club, le Racing 92, et le joueur de Toulon, l'Australien James O'Connor.



- Sur les routes des vacances, on a compté jusqu'à 180 km de bouchons à la mi-journée, principalement dans les Alpes. Tout est quasiment rentré dans l'ordre à l'heure qu'il est.