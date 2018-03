Le journal de 18h : François Fillon serait largement vainqueur en 2017

publié le 29/11/2016 à 19:41

La poussée de François Fillon va-t-elle se confirmer tout au long de la campagne ? C'est en tout cas ce que s'efforce de faire le candidat de la droite et du centre qui se veut rassembleur. Selon un sondage RTL, Le Figaro, LCI, François Fillon serait en tête au premier tour, quel que soit le scénario.



Si François Hollande se présente à l'élection présidentielle, le député de Paris arriverait en tête du premier tour avec 29% des intentions de vote, contre 23% pour Marine Le Pen, 15% pour Emmanuel Macron, 12% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,5% pour le président sortant et 6% pour François Bayrou. L'étude démontre que l'électorat le plus sensible à la fibre Fillon est âgé de plus de 65 ans.

À écouter également dans ce journal

- La polémique sur l'IVG vient d’être relancée par une proposition de loi pour sanctionner les sites internet qui diffusent des informations biaisées, afin de dissuader les femmes d'avorter. L'Église catholique et la droite ont fait part de leur désapprobation. Le président de la conférence des évêques monseigneur Pontier a d’ailleurs écrit à François hollande pour dénoncer "une atteinte grave aux libertés".

- Les célèbres "Gauloises" ne seront plus fabriquées en France. La firme Seita ferme sa dernière usine de cigarettes sur le continent à Riom, dans le Puy-de-Dôme où 239 salariés étaient employés.



- En Côte d'Or, un instituteur est mis en examen pour viol et agression sexuelle sur une fillette de 4 ans à Genlis, entre Dijon et Dole. Cet homme de 42 ans, marié et père de famille, a été écroué et suspendu de l'Éducation nationale.



- Salah Abdeslam reste muré dans son silence devant le juge antiterroriste ce mardi 29 novembre. Le dernier survivant du commando terroriste du 13 novembre comparaissait pour la première fois sans ses avocats.



- Le monde du football est en deuil après le crash d'un avion transportant la nuit dernière en Colombie. L'appareil transportait 81 personnes, dont l'équipe brésilienne de Chapecoense. La catastrophe n'a laissé que 6 survivants



- En France, une minute de silence sera observée avant le coup d'envoi de tous les matchs de championnat aujourd'hui et demain. Lorient affronte Rennes à 19h, tandis que Caen se rend à Lille. À 21h, Monaco ira défier Dijon avec la possibilité de prendre provisoirement la tête du championnat en cas de victoire.