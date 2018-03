Le journal de 18h : faut-il se doucher tous les jours ?

publié le 29/05/2017 à 19:05

Les fortes chaleurs qui se sont abattues sur la France nous font souvent rêver d’une bonne douche rafraîchissante. De plus en plus de spécialistes remettent en cause la douche quotidienne à laquelle se livre la très grande majorité des Français. En lieu et place d’une douche quotidienne intégrale, certains médecins préconisent de ne se laver que certaines zones.



Notre peau ne supporterait pas d’être quotidiennement lavée et récurée avec des produits chimiques parfois agressifs. Au quotidien, il est donc recommandé de se savonner seulement les zones les plus salissantes, telles que les aisselles, les pieds, les mains, ou encore le visage. Pour le reste, il suffirait de se contenter d’une douche un jour sur deux, comme un quart des Français.

À écouter également dans ce journal

- Emmanuel Macron a reçu en grande pompe lundi son homologue russe Vladimir Poutine au château de Versailles, en affichant sa volonté de travailler conjointement avec la Russie dans la lutte contre le terrorisme, l’échange d’informations dans le renseignement ou la préservation de l’État syrien.

- L'avocat à l'origine du montage financier au cœur de la polémique a relancé l’affaire Ferrand, en confiant dans Le Parisien avoir estimé que la location mise en cause n'est pas "éthique".



- François Fillon s'est rendu lundi 29 mai dans la matinée chez les juges d'instruction qui enquêtent sur les soupçons d'emplois fictifs de son épouse et ses enfants comme assistants parlementaires.



- Bernard Cazeneuve a porté plainte après les propos virulents de Jean-Luc Mélenchon à son encontre, en faisant part de son “dégoût” devant de ces accusations.



- La SNCF a officialisé le lancement de sa nouvelle marque inOui, avec de nouvelles rames, le wifi à bord ou encore la systématisation des contrôles au portique



- L’examen des offres de reprises de l’enseigne Tati a été renvoyé au 19 juin.



- Emmanuel Macron fait son entrée dans les nouveaux dictionnaires Larousse et Robert, avec Donald Trump ou encore Theresa May.



- Gilles Simon, Nicolas Mahut, Paul-Henri Mathieu, Benoît Paire ont été éliminés au 1er tour de Roland-Garros, lors de la deuxième journée du tournoi.