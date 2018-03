Le journal de 18h : Emmanuel Macron réunira bien le Congrès le 3 juillet

publié le 28/06/2017 à 19:09

Emmanuel Macron prendra bel et bien la parole la veille du discours de politique générale d'Édouard Philippe. Le président de la République s'exprimera devant le Parlement réuni en Congrès à Versailles lundi 3 juillet, a annoncé ce mercredi Gérard Larcher, confirmant ainsi une information de RTL. "Il s'exprimera lundi prochain devant le Congrès à Versailles, il me l'a annoncé", a déclaré le président du Sénat.



Le chef de l'État s'exprimera donc dans cette enceinte la veille du discours de politique générale que doit prononcer le Premier ministre Edouard Philippe devant le Parlement le 4 juillet. Ce sera la troisième fois qu'un président s'exprime devant le Congrès depuis la réforme constitutionnelle de 2008 qui permet cette forme d'intervention.

À écouter également dans ce journal

- Donald Trump sera bien à Paris mi-juillet. Invité à assister au défilé du 14 juillet à Paris, le président américain a répondu favorablement à l'invitation d'Emmanuel Macron ce mercredi 28 juin.

- Le projet de loi réforme du Code du travail a été présenté ce matin en Conseil des ministres. Dans le même temps, les concertations avec les partenaires sociaux devraient se poursuivre tout l’été. Le premier volet vient de s'achever, il concernait ce qu'on appelle la hiérarchie des normes.



- Murielle Bolle, belle-sœur de Bernard Laroche, lui-même cousin du père de l'enfant assassiné, a été transférée à Dijon pour y être entendue par les gendarmes dans le cadre de l’affaire Grégory. En 1984, Murielle Bolle avait délivré un témoignage d'une importance capitale quelques jours après la découverte du corps sans vie de Grégory Villemin, en accusant son beau-frère d'avoir commis le meurtre, avant de se rétracter.



- Le dossier de l'amiante ne sera probablement jamais jugé face à la volonté du parquet de réclamer la fin des investigations dans une vingtaine d'enquêtes pénales. Il considère qu'il est impossible de déterminer avec certitude le moment où les victimes ont été intoxiquées. Après 20 ans d'instruction, cet épilogue scandalise les associations de victimes, face à la une série de non-lieu. L'amiante fait environ 3.000 morts chaque année.



- Le moral des ménages est au plus haut depuis 10 ans, en ce mois de juin, a annoncé l'INSEE qui constate que la crainte du chômage recule à son plus bas niveau depuis la crise financière et plus que jamais, les Français envisagent de faire de gros achats.