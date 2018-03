et La rédaction numérique de RTL

publié le 28/10/2016

Le livre-confidences de François Hollande n'en finit plus de faire couler de l'encre. Alors que le président de la République continue de s'enfoncer dans les sondages, après s'être mis à dos les magistrats, il a également attisé les velléités de candidature d'Emmanuel Macron. "La transparence n'est pas une exhibition. L'autorité à besoin de mystère et l'exercice du pouvoir suppose de ne pas tout divulguer", aurait lâché l'ancien ministre de l'Économie en privé.



Il n'a pas été surpris par la parution de ce livre. Lorsqu'il était à l'Élysée, Emmanuel Macron a vu les deux journalistes du Monde aller et venir dans le bureau du président. La parution de Un président ne devrait pas dire ça aurait bien pu précipiter sa déclaration de candidature. Certains proches l'ont poussé à se lancer pour donner le coup de grâce au chef de l'État. Le leader de En Marche ne devrait cependant pas dévoiler ses intentions avant son grand meeting du 10 décembre.

À écouter également dans ce journal

- Alors que l'Insee vient d'annoncer une croissance à 0,2% pour ce troisième trimestre de l'année, Michel Sapin a affirmé que la France était sur le "sentier de croissance" sur notre antenne ce matin. Le ministre de l'Économie a cependant reconnu que "l'objectif des 1,5% sera difficile à atteindre".

- Malgré un recul du nombre de demandeurs d'emploi en septembre, 8 Français sur 10 ne croient pas à l'inversion de la courbe du chômage selon une enquête d'Odoxa.



- Bernard Cazeneuve assure qu'il n'y a pas eu de mouvement de migrants entre Calais et Paris depuis le début du démantèlement de "la jungle", tandis que des associations avancent que près de 3.000 migrants sont arrivés cette semaine sur la capitale.



- Au moins 232 personnes auraient ainsi été massacrées par le groupe terroriste État islamique la semaine dernière à Mossoul, alors que l'offensive de la coalition se poursuit.