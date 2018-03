publié le 30/04/2017 à 18:51

Dimanche 30 avril a eu lieu la Journée nationale du souvenir de la déportation. Emmanuel Macron, 48 heures après sa visite à Oradour-sur-Glane, s’est rendu au Mémorial de la Shoah à Paris, dans le quartier du Marais. Arrivé un peu après 17 heures, il a salué les quelques passants qui l'attendaient devant le Mémorial et qui l'ont applaudi. Il est allé se recueillir devant le mur où figurent les 76.000 noms des Juifs déportés, dont 11.400 enfants.



On lui a montré des archives, notamment sur le Vél-d'Hiv, ainsi que la carte des camps de concentration en Europe. Il est également allé voir quelques-uns des visages d'enfants déportés. Après sa commémoration du génocide arménien, il poursuit ses déplacements mémoriels. Avec un sens politique, comme le confie sa porte-parole Laurence Haïm : "On assiste à des discours d'une violence extrême de la part du Front national, estime-t-elle. On a vu ce que Marine Le Pen a fait à propos du Vél-d'Hiv. Et donc c'est très important pour Emmanuel Macron de montrer que par un devoir de mémoire on n'oublie pas. L'extrême-droite n'arrive jamais de force au pouvoir. L'extrême-droite arrive souvent par le suffrage universel. L'histoire peut toujours se répéter, il faut être extrêmement vigilant par rapport à ce qu'on entend, par rapport à la violence de cette campagne."

Marine Le Pen a également célébré la Journée des déportés à sa façon, discrètement, à Marseille. Elle a déposé une gerbe devant une stèle commémorant l'arrestation de 30 enfants juifs et de leurs mères par la Gestapo en 1943.

À écouter également dans ce journal

- Marine Le Pen organisé une visite surprise sur le thème de l'écologie, devant l'usine Altéo de Gardanne qui rejette les fameuses boues rouges en Méditerranée. Seulement, voilà : Marine Le Pen n'avait prévenu personne et elle a trouvé porte close.



- Deux soutiens de poids des candidats à l'élection présidentielle étaient aujourd'hui au Grand jury de RTL : François Bayrou et Nicolas Dupont-Aignan. Le premier a mis en cause les capacités du second à diriger un gouvernement.



- C'est une attaque particulièrement sauvage dont a été victime un étudiant parisien. On l'a retrouvé entièrement nu, en état d'hypothermie et très gravement blessé, dans une zone boisée à Boran-sur-Oise, près de Chantilly. Après enquête, les gendarmes et les policiers ont découvert que le jeune homme avait été torturé par quatre jeunes hommes parce qu'il refusait de donner le code de sa carte bleue.



- Jour historique pour les amoureux de vieilles carrosseries : le 30 avril a eu lieu la première journée nationale des véhicules de collection. Pas seulement des voitures, puisqu'on y a aussi vu des camions, des motos ou des tracteurs anciens.