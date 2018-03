publié le 26/12/2017 à 18:57

Trois semaines après la mort de Johnny, David Hallyday s'exprime pour la première fois dans une vidéo. Une vidéo postée sur Facebook ce mardi 26 décembre au lendemain de Noël. Le fils de la star remercie surtout les fans pour leur immense soutien. L'interprète de Tu ne m’as pas laissé le temps commence par souhaiter de bonnes fêtes à tous ceux qui lui ont adressé des messages après le décès de son père. David Hallyday, visiblement ému.



"Salut à tous, je profitais simplement de l'occasion pour vous souhaiter un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, et surtout vous remercier de tous les messages que vous avez pu m'envoyer ces trois dernières semaines. Vraiment ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup voilà, du fond du cœur. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt", a déclaré le fils de Johnny Hallyday. Ses premiers mots publics, ils les a livrés dans une vidéo publiée aujourd'hui sur Facebook.

À écouter également dans ce journal :

- Près de 20 000 signatures, c'est le résultat impressionnant d'une pétition de soutien à la conductrice du car scolaire mise en examen dans le drame de Millas. Du côté de l'enquête, le procureur de la République de Marseille, qui instruit l'affaire, a tenu à mettre les choses au point ce mardi matin. Contrairement à ce que laissait entendre samedi l'avocate de trois des six familles endeuillées, aucun élément à ce stade ne permet de faire un lien entre le drame et la prise de médicament de cette conductrice.

- Des précisions dans l'enquête qui interviennent au moment où plusieurs familles touchées ont été reçues aujourd'hui à la mairie de Saint-Féliu-d'Avall, le village de la plupart des victimes. Ces familles, dont deux se sont portées partie civile, ont été entendues par plusieurs représentants de l'état : le préfet des Pyrénées-Orientales, la rectrice d'académie mais aussi des représentants des compagnies d'assurances pour les indemnisations.



- À Lille, le parquet a décidé d'ouvrir une enquête après la découverte d'un corps sans vie au Centre Hospitalier Régional. Une découverte macabre qui a eu lieu lundi matin dans un ascenseur. Le corps retrouvé est celui d'une patiente de 53 ans qui avait fugué de sa chambre de l'hôpital Claude Huriez dans la nuit de samedi à dimanche. Ce mardi après-midi, la direction de l'établissement est sortie de son silence hors micro. Elle regrette de n'avoir pas pu informer directement la famille de la patiente retrouvée morte dans l'ascenseur réservé au personnel du CHR après plus de 24 heures de disparition.



- Le couple Macron toujours à La Mongie, dans les Pyrénées mais ce mardi, on ne l'a quasiment pas vu. Hier, de nombreuses vidéos amateur l'avaient montré alors qu'il serrait des mains ou même qu'il embrassait des touristes aujourd'hui, il fallait être beaucoup plus chanceux ou courageux pour l'apercevoir.



- Ce n'est pas une agence tout à fait comme les autres. Le Secours catholique se lance à son tour dans l'immobilier. Il va créer une agence immobilière sociale pour venir en aide aux mal-logés. C'est une première expérimentation qui va se faire en Ile-de France sur les quatre prochaines années. Le but, c'est de proposer au moins 200 logements, dans un premier temps.



- Encore des migrants secourus en Méditerranée. Une ONG a recueilli la nuit dernière 255 personnes à bord de trois embarcations parties de Libye.



-En foot, on disait Lionel Messi imbattable, et bien, c'est faux. Le joueur anglais de Tottenham Harry Kane aura été le meilleur butteur européen de l'année 2017. Il a inscrit 56 buts depuis janvier, c'est deux de plus que la star de Barcelone.