Le journal de 18h : Ansbach, le kamikaze avait fait allégeance à Daesh

et Bernard Poirette

publié le 25/07/2016 à 19:06

L'Allemagne a vécu récemment une série de tragédies qui ont mis les nerfs de la population et du gouvernement à vif. Une nouvelle attaque a eu lieu dimanche 24 juillet, et l'auteur de l'attentat suicide de dimanche soir à Ansbach avait fait allégeance à l'État islamique. C'est le ministère de l'Intérieur bavarois qui a apporté cette précision lundi après-midi. 2.000 personnes étaient réunies pour un festival de musique pop-rock à Ansbach quand la bombe a explosé devant un restaurant.



Bilan : 15 blessés dont trois graves. Le kamikaze, un Syrien, est mort sur le coup. L'État islamique affirme que cet homme de 27 ans est l'un de ses soldats. L'auteur de l'attentat "répondait aux appels à prendre pour cible les états de la coalition qui combat l'État islamique" en Irak et en Syrie, ajoute le groupe selon l'agence Amaq, l'organe qui relaie les messages de propagande du groupe.

À écouter également dans ce journal :

-Il y aura bien une grève à Air France à partir de mercredi. L'intersyndicale des personnels navigants a déposé un préavis d'une semaine. 1000 vols sont prévus, 150 000 passagers attendus pour cette période de vacances. Les négociations avec la nouvelle direction n'ont rien donné. Retrouvez ici les prévisions du trafic.

-L'exécutif vient au secours de Bernard Cazeneuve. Une policière municipale affirme avoir subi des pressions du ministère de l'Intérieur au moment d'écrire son rapport sur la vidéo surveillance au moment de l'attentat de Nice. "Bernard Cazeneuve est un homme intègre", répond Manuel Valls qui dénonce "l'outrance" de l'ancien maire de Nice, Christian Estrosi.



-Solidarité pour le héros de Nice. À Nice toujours, une cagnotte en ligne a été lancée pour acheter un nouveau scooter au héros qui a tenté d'arrêter le chauffeur du camion qui a fait 84 morts le 14 juillet.



-Le début des JMJ. Ils seront plus d'un million et demi à Cracovie, entre 35 et 40.000 d'entre eux seront Français.



-Bardet superstar. Le cycliste français Romain Bardet, 2e du Tour 2016, créé des émules alors que la tournée des critériums débute. Bernard Aubril, maire de la ville et organisateur du Critérium de Lisieux a arraché, de haute lutte, la présence du héros français de la Grande Boucle. Il a dû casser sa tirelire.



-L'invitée de RTL Soir : Marie-José Pérec, qui regrette que la Russie ne soit pas exclue des JO.



-Votre chronique quotidienne Il était une marque : les produits de Beauté Bourjois et le droit de vote des femmes.