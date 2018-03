Le journal de 18h : Alstom, STX... La France vend ses fleurons

publié le 27/09/2017 à 18:48

La France se séparer de ses bijoux de famille. Après la vente d'Alstom à Siemens, qui passe sous pavillon allemand, c'est STX qui passe sous giron italien après avoir été vendu à Fincantieri. Mais dans les deux cas, le gouvernement l'assure : l'emploi sera protégé. Une annonce qui n'a pas ôté l'angoisse des salariés de la société spécialisée dans le transport ferroviaire.



Dans les faits, Siemens devient l'actionnaire majoritaire avec 50,5% des parts, et peut-être plus par la suite. Si la France a obtenu des garanties, notamment le maintien de l'emploi et des sites industriels, les salariés restent perplexes. "Aujourd'hui les effets d'annonce sont très bien, mais lorsque vous avez deux fabricants ferroviaires qui travaillent sur la même gamme de produits, la menace se fera à un moment ou un autre", témoigne l'un d'eux au micro de RTL.

À écouter également dans ce journal :

- Budget : le gouvernement a présenté ce mercredi le premier budget du quinquennat. Un subtil exercice d'équilibriste entre baisses d'impôts de grande ampleur et serrage de ceinture. Côté économie, on retiendra la suppression de 1.600 postes de fonctionnaires. Plusieurs ministères vont être mis au régime, notamment celui du Logement et du Travail.

- Terrorisme : les députés ont adopté à mains levées le nouveau régime de perquisition hors état d'urgence. Il est remplacé par des visites domiciliaires autorisées par un juge.



- Front national : Gilbert Collard perd son immunité parlementaire. La protection du député frontiste a été levée. Il est accusé d'avoir diffusé sur Twitter une photo d'une victime de l'État islamique.



- Le rose dans le rayon fille et le bleu chez les garçons, c'est terminé. Les magasins Hema mettent en place un rayon unique pour en finir avec les stéréotypes.



- Arabie Saoudite : c'est une petite révolution dans ce royaume ultra conservateur. Les femmes vont être enfin autorisées à conduire des voitures. L'interdiction sera levée en juin prochain.



- Ligue des champions : le PSG reçoit à domicile le Bayern de Munich. Les deux poids lourds du groupe B se retrouvent au Parc des Princes ce mardi.



- Meurthe-et-Moselle : un automobiliste a été sanctionné pour avoir payé son amende trop tôt. Bruno, chef d'entreprise, a été flashé fin août avec la moto de sa société alors qu'il se rendait à un rendez-vous professionnel. Résultat : il écope d'une amende de 45 euros. En payant immédiatement sur internet, il néglige la nouvelle loi qui lui impose en tant que patron à dénoncer le salarié fautif, en l'occurrence lui-même. La douloureuse est donc passée à 450 euros.