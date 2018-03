publié le 27/08/2016 à 18:38

C'est aussi la rentrée pour la classe politique qui se met en ordre de marche pour 2017. Alors que Nicolas Sarkozy prend la parole ce samedi 27 août à l'occasion du Campus des Jeunes Républicains au Touquet dans le Pas-de-Calais pour ce qui sera sa deuxième grande allocution depuis qu'il est officiellement candidat à la primaire de la droite et du centre, Alain Juppé a choisi Chatou dans les Yvelines.



L'adversaire le plus sérieux de l'ancien chef de l'État a fait sa rentrée politique à Chatou sous le signe du "rassemblement". Le maire de Bordeaux avait tout de même prévenu "Nicolas Sarkozy n'est pas mon problème, je ne suis pas en campagne contre Nicolas Sarkozy". C'est un week-end de rentrée également pour le parti Europe Ecologie Les Verts, réuni sur fond de tension à Lorient dans le Morbihan.

À écouter également dans ce journal :

- Les producteurs de lait entendent bien faire plier le groupe Lactalis. Et ils ont le soutien de Stéphane Le Foll, puisque le ministre de l'Agriculture invite le géant du lait à faire un effort. Les négociations la nuit dernière n'ont rien donné. Les éleveurs ont quand même levé le camp à Laval, en Mayenne, devant le siège de Lactalis.

- Bison Futé a enregistré un pic à compter jusqu'à 470 kms de bouchons au plus fort de la journée. Alors on ne parle plus de départs mais bel et bien de retours de vacances.



- Guadeloupe : un policier, de la Police aux Frontières, vient d'être mis en examen et écroué avec une autre personne. Cela intervient 10 jours après la découverte d'une trentaine de kilos de cocaïne à l'aéroport d'Orly.



- En Italie, les drapeaux sont encore en berne ce samedi 27 août. Tout le pays a rendu un hommage solennel aux 291 victimes du séisme qui a ravagé cette semaine plusieurs villages dans les montagnes à l'Est de Rome.